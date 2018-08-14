Матч за Суперкубок УЄФА все-таки покажуть в Україні



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Суперкубок УЄФА в цьому році розіграють Реал та Атлетико

Ймовірно, контракт на Лігу чемпіонів і Лігу Європи на підході

Директор телеканалів «Футбол 1/2» Олександр Дєнісов повідомив на своїй сторінці в Facebook, про трансляцію матчу за Суперкубок УЄФА між «Реалом» і «Атлетико».

Матч покажуть на телеканалі «Футбол 1».

У той же час, директор телеканалів не став уточнювати, чи будуть транслюватися поєдинки Ліги чемпіонів.

Раніше контракт на трансляцію єврокубків знаходився в правах у «Медіа Група Україна» (телеканали «Україна», «Футбол 1/2»).

Однак він закінчився після київського фіналу Ліги чемпіонів.

Про те, чи покажуть «Футбол 1/2» матчі єврокубків стане відомо наступного тижня.

Саме тоді пройдуть поєдинки плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, куди проб'ється «Динамо», якщо здолає «Славію».

Він входить в пакет разом з основною фазою Ліги чемпіонів, тому показати його можливо, якщо тільки укладено договір з УЄФА про трансляцію всього турніру.

Джерело: sportarena.com