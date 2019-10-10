Матчі Кубка світу з регбі скасували через загрозу тайфуну
Організатори Кубка світу з регбі скасували матчі через негоду
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Не відбудуться два поєдинки 12 жовтня
Організатори Кубка світу з регбі в Японії відмінили два поєдинки 12 жовтня через загрозу тайфуну.
Скасовано поєдинки Нова Зеландія – Італія в Тойоті та Англія – Франція в Йокогамі, інформує Kyodo.
Відтак 12 жовтня на змаганнях відбудеться лише один матч – Ірландія та Самоа зіграють на Фукуоці.
Синоптики попереджають, що прогнозований тайфун «Хагібіс» стане найпотужнішим за рік.
У скасованих поєдинках зафіксують нічийні результати 0:0. Команди отримають по 2 очки. Глядачам повернуть кошти за квитки.