Матчі Кубка світу з регбі скасували через загрозу тайфуну



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Організатори Кубка світу з регбі скасували матчі через негоду Твіттер

Не відбудуться два поєдинки 12 жовтня

Організатори Кубка світу з регбі в Японії відмінили два поєдинки 12 жовтня через загрозу тайфуну.

Скасовано поєдинки Нова Зеландія – Італія в Тойоті та Англія – Франція в Йокогамі, інформує Kyodo.

Відтак 12 жовтня на змаганнях відбудеться лише один матч – Ірландія та Самоа зіграють на Фукуоці.

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Синоптики попереджають, що прогнозований тайфун «Хагібіс» стане найпотужнішим за рік.

У скасованих поєдинках зафіксують нічийні результати 0:0. Команди отримають по 2 очки. Глядачам повернуть кошти за квитки.