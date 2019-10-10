  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Матчі Кубка світу з регбі скасували через загрозу тайфуну

    • Розсилка
    Організатори Кубка світу з регбі скасували матчі через негоду - Матчі Кубка світу з регбі скасували через загрозу тайфуну
    Організатори Кубка світу з регбі скасували матчі через негоду
    Твіттер

    Не відбудуться два поєдинки 12 жовтня

    Організатори Кубка світу з регбі в Японії відмінили два поєдинки 12 жовтня через загрозу тайфуну.

    Скасовано поєдинки Нова Зеландія – Італія в Тойоті та Англія – Франція в Йокогамі, інформує Kyodo.

    Відтак 12 жовтня на змаганнях відбудеться лише один матч – Ірландія та Самоа зіграють на Фукуоці.

    Читайте також: Збірна Росії з регбі встановила унікальний антирекорд чемпіонатів світу

    Синоптики попереджають, що прогнозований тайфун «Хагібіс» стане найпотужнішим за рік.

    У скасованих поєдинках зафіксують нічийні результати 0:0. Команди отримають по 2 очки. Глядачам повернуть кошти за квитки.

    Кубок світу регбі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ