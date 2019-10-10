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    Збірна Росії з регбі встановила унікальний антирекорд чемпіонатів світу

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    Збірна Росії з регбі встановила унікальний антирекорд чемпіонатів світу

    У турнірній таблиці групи А росіяни посіли останнє місце і завершили свій виступ на турнірі

    Національна збірна Росії з регбі стала першою командою в історії чемпіонатів світу, яка програла всуху два матчі поспіль.

    Нагадаємо, вчора, 9 жовтня, підопічні Ліна Джонса поступилися команді Шотландії з рахунком 0:61. Цей матч став останнім для росіян на турнірі.

    3 жовтня команду Росії обіграли представники Ірландії з рахунком 35:0.

    Таким чином, росіяни не зуміли виграти жодного матчу в груповому етапі змагань. У турнірній таблиці групи А підопічні Джонса посіли останнє місце і завершили свій виступ на турнірі.

    Нагадаємо, Чемпіонат світу з регбі проходить в Японії з 20 вересня до 2 листопада.

    У 2015 році Кубок світу з регбі відбувся в Англії. Володарями титулу стали новозеландці, які в фіналі перемогли австралійців з рахунком 34:17. У матчі за бронзу команда ПАР обіграла аргентинців - 24:13.

    Джерело: Чемпионат.com

    Росія регбі
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