Збірна Росії з регбі встановила унікальний антирекорд чемпіонатів світу
У турнірній таблиці групи А росіяни посіли останнє місце і завершили свій виступ на турнірі
Національна збірна Росії з регбі стала першою командою в історії чемпіонатів світу, яка програла всуху два матчі поспіль.
Нагадаємо, вчора, 9 жовтня, підопічні Ліна Джонса поступилися команді Шотландії з рахунком 0:61. Цей матч став останнім для росіян на турнірі.
3 жовтня команду Росії обіграли представники Ірландії з рахунком 35:0.
Таким чином, росіяни не зуміли виграти жодного матчу в груповому етапі змагань. У турнірній таблиці групи А підопічні Джонса посіли останнє місце і завершили свій виступ на турнірі.
Нагадаємо, Чемпіонат світу з регбі проходить в Японії з 20 вересня до 2 листопада.
У 2015 році Кубок світу з регбі відбувся в Англії. Володарями титулу стали новозеландці, які в фіналі перемогли австралійців з рахунком 34:17. У матчі за бронзу команда ПАР обіграла аргентинців - 24:13.
Джерело: Чемпионат.com