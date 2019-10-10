Збірна Росії з регбі встановила унікальний антирекорд чемпіонатів світу



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У турнірній таблиці групи А росіяни посіли останнє місце і завершили свій виступ на турнірі

Національна збірна Росії з регбі стала першою командою в історії чемпіонатів світу, яка програла всуху два матчі поспіль.

Нагадаємо, вчора, 9 жовтня, підопічні Ліна Джонса поступилися команді Шотландії з рахунком 0:61. Цей матч став останнім для росіян на турнірі.

3 жовтня команду Росії обіграли представники Ірландії з рахунком 35:0.

Таким чином, росіяни не зуміли виграти жодного матчу в груповому етапі змагань. У турнірній таблиці групи А підопічні Джонса посіли останнє місце і завершили свій виступ на турнірі.

Нагадаємо, Чемпіонат світу з регбі проходить в Японії з 20 вересня до 2 листопада.

У 2015 році Кубок світу з регбі відбувся в Англії. Володарями титулу стали новозеландці, які в фіналі перемогли австралійців з рахунком 34:17. У матчі за бронзу команда ПАР обіграла аргентинців - 24:13.

Джерело: Чемпионат.com