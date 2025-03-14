У Туапсе досі горить нафтопереробний завод: чим він важливий для РФ (відео)

Нафтопереробний завод в Туапсе входить до числа найбільших у РФ

У Краснодарському краї внаслідок удару безпілотників досі горить нафтопереробний завод у Туапсе, який належить «Роснефти». Про це повідомляє «Главком».

Голова Туапсинського муніципального округу Сергій Бойко підтвердив факт пожежі на території НПЗ, але не уточнив її причину. У гасінні пожежі задіяно 121 людину і 39 одиниць техніки.

Як повідомлялося, площа пожежі становить понад 1 тис. квадратних метрів. Вогонь може поширитися на сусідні резервуари.

За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, НПЗ входить до числа найбільших у РФ та має потужність переробки близько 12 млн тонн нафти на рік. Завод спеціалізується на первинній переробці нафти, виробляючи прямогонний бензин, дизельне пальне та мазут, значна частина якого йде на експорт.

«Для армії РФ цей завод має стратегічне значення, оскільки забезпечує паливом Чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні країни. Він є частиною логістичного ланцюга постачання пального для військової техніки та авіації», – пояснив Коваленко.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ у Туапсе в ніч на 14 березня пролунали вибухи після оголошення про загрозу повітряної атаки. Внаслідок удару на території місцевого нафтопереробного заводу виникла пожежа.