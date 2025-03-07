Карта бойових дій в Україні станом на 7 березня 2025 року

Українські захисники відбили всі ворожі атаки на Куп'янському напрямку

Російські загарбники завдали 68 авіаційних ударів, застосувавши 104 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 946 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби відбулося 138 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському та Курському напрямках.

На Харківському напрямку

Українські війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку

Противник проводив п’ять штурмів позицій наших оборонців у районі Загризового. Українські захисники відбили всі ворожі атаки.

На Краматорському напрямку

Зафіксовано 14 бойових зіткнень поблизу Часового Яру та в напрямку Ступочок, з яких чотири продовжуються до цього часу. Авіаудару зазнав Краматорськ.

На Лиманському напрямку

Протягом минулої доби російські загарбники 15 разів атакували позиції українців неподалік Іванівки, Балки Журавки, Ямполівки та в напрямку Григорівки.

На Торецькому напрямку

Росіяни 32 рази атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Диліївки, Кримського, Озарянівки та Торецька. На даний час продовжується одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 17 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка та Андріївка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

Українські воїни знешкодили 286 окупантів, 138 з них – безповоротно. Також знищено танк, сім автомобілів, чотири антени управління БпЛА, два мотоцикли, сім БпЛА, два генератори, п’ять терміналів супутникового зв'язку, також пошкоджено два танки, три автомобілі та бойову броньовану машину ворога.

На Новопавлівському напрямку

Ворог п’ять разів атакував поблизу Костянтинополя, Скудного та Бурлацького, отримав відсіч.

На Курському напрямку

Українські воїни відбили 29 атак росіян, два зіткнення досі тривають. Противник, від початку доби, завдав 22 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 31 керовану авіаційну бомбу та здійснив 427 артилерійських обстрілів.

Українські оборонці відбили десять штурмових дій загарбників на Оріхівському напрямку в районах Малої Токмачки, Малих Щербаків, Нестерянки, Кам’янського та П’ятихаток.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1108-й день повномасштабної війни в Україні.