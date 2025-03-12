Мародери розграбовують будинок у Кривому Розі, пошкоджений внаслідок обстрілу

Троє мешканців будинку звернулися до правоохоронців за фактом крадіжки з їх помешкання

У Кривому Розі мародери грабують будинок, який зруйнувала Росія у листопаді 2024. П’ятиповерхівка відрізана від комунікацій, тому наразі там ніхто не живе. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне. Дніпро».

Зловмисники скористалися тим, що у будинку ніхто не живе та почали його розграбовувати. Одна із мешканок розповіла, що грабіжники вирвали вхідні двері квартири та залишили на місці інструменти.

Мешканці будинку власними силами заварили виходи на горище та у підвал, аби зупинити крадіжки.

«Ми безхатченки – люди, які прожили по 20-30 років у цій будівлі. Все зруйновано й оті залишки, що там є, їх далі трощать, виносять», – сказала вона.

Заступник голови райвиконкому Павло Гевель розповів, що два під'їзди у будинку непридатні для проживання, тож їх демонтують. Два інших планують відновити. Також він повідомив, що зараз вивчається технічна можливість встановлення камер та контролю за цим будинком.

Крім того, речниця поліції Криворізького району Ангеліна Крадожон зазначила, що троє мешканців будинку звернулися до правоохоронців за фактом крадіжки з їх помешкання. Було відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Відомо, що за вчинення крадіжки в умовах воєнного стану, зловмисникам загрожує від п'яти до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, 11 листопада 2024 року Російська Федерація атакувала Кривий Ріг. Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Пошкоджена п’ятиповерхівка. З’ясовуємо інформацію щодо постраждалих», – написав він.

За словами Лисака, у криворізькій багатоповерхівці зруйновані квартири з першого по п'яті поверхи одного з під’їздів. Під завалами можуть перебувати люди.

Вже сьогодні, 12 березня, російські окупанти здійснили подвійну ракетну атаку на Кривий Ріг. Унаслідок удару загинула 47-річна жінка. Вона їхала у тролейбусі повз місце удару та загинула через уламки скла.

Також серед поранених пасажирів 41-річна жінка, її ушпиталили. Водій перебуває в шоковому стані.

До слова, сімох людей госпіталізовано, з них двоє у тяжкому стані, один – у вкрай тяжкому.