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У Пекіні стартували «ядерні» переговори Росії, Китаю та Ірану

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Пекіні стартували «ядерні» переговори Росії, Китаю та Ірану
Казем Гаріб-Абаді, Ма Чжаосюй та Сергій Рябков на зустрічі у Пекіні
фото із відкритих джерел

CNN: Китай критикує «силові загрози» щодо Ірану, оскільки Трамп наполягає на укладенні нової ядерної угоди

Заступники МЗС РФ, Ірану та Китаю розпочали переговори щодо ядерної програми Тегерана в Пекіні. Сторони також обговорять співробітництво держав у рамках таких організацій, як БРІКС та ШОС. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Іран і Росія закликали до дипломатії проти «тиску і погроз» і до припинення «всіх незаконних односторонніх санкцій» після переговорів щодо ядерної програми Тегерана в п’ятницю в Пекіні, повідомляють китайські державні ЗМІ.

«Китай приймає дипломатів з Ірану та Росії для переговорів щодо ядерної програми Тегерана, оскільки Пекін прагне позиціонувати себе як посередник у вирішенні цієї міжнародно значущої безпекової проблеми», – йдеться в повідомленні.

Зустріч, у якій взяли участь заступники міністрів закордонних справ трьох країн, відбулася в той час, коли Пекін прагне позиціонувати себе як впливовий брокер у нагальному питанні міжнародної безпеки, лише через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що є два способи впоратися з Іраном: угода або «військовим шляхом».

Зустріч організували у резиденції Дяоюйтай. Країну-агресорку Росію представляє Сергій Рябков, Китай  – Ма Чжаосюй, а Іран – Казем Гаріб-Абаді.

Переговори, як зазначається, відбуваються в умовах зростання тиску на країни: їм необхідно або знайти дипломатичне рішення, або повернути санкції, оскільки наближається важливий термін щодо ядерної угоди з Іраном 2015 року.

«Відповідні сторони повинні взяти на себе зобов’язання усунути першопричини поточної ситуації та відмовитися від санкційного тиску та погроз силою», – заявив у п’ятницю виконавчий заступник міністра закордонних справ Китаю Ма Чжаосюй, повідомляють китайські державні ЗМІ.

Китайські офіційні особи неодноразово висловлювали заперечення проти санкцій США щодо Ірану та критикували кампанію «максимального тиску» адміністрації Трампа, спрямовану на те, щоб утримати близькосхідну країну від розробки ядерної зброї, розпочату після того, як перша адміністрація Трампа вивела Вашингтон з угоди 2015 року.

Тоді Іран уклав ядерну угоду з Великою Британією, Німеччиною, Китаєм, Росією, США та Францією. У рамках угоди Тегеран схвалив обмеження своєї ядерної програми в обмін на зняття санкцій.

Однак у 2018 році за американського президента Дональда Трампа Вашингтон вийшов з угоди і відновив санкції проти Ірану. У відповідь Тегеран почав поступово відмовлятися від своїх зобов'язань, у тому числі зняв обмеження на ядерні дослідження та підвищив рівень збагачення урану.

Раніше Трамп заявив, що направив верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї лист із пропозицією провести переговори щодо ядерної програми. За його словами, якщо Тегеран не піде на угоду, то Вашингтон вживе заходів. Американський лідер також додав, що Іран не має отримати ядерної зброї. Натомість верховний лідер Ірану категорично відкинув пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо відновлення переговорів про ядерну угоду.

Раніше президент Ірану Масуд Пезешкіан 11 березня заявив, що не буде вести переговори з адміністрацією Трампа, сказавши, що США можуть робити все, що завгодно.

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Теги: ядерна зброя санкції Китай Дональд Трамп БРІКС президент Вашингтон переговори обмін обмеження Іран росія

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