Майбутній суперник «Шахтаря» у Лізі чемпіонів несподівано вилетів з Кубку Італії. Матчі 1/8 фіналу

«Рома» сенсаційно поступилася вдома «Торіно»

У середу, 20 грудня, визначилися всі учасники 1/4 фіналу Кубку Італії сезону-2017/18. «Наполі» та «Ювентус» свої матчі виграли та пройшли далі. На відміну від «Роми», яка на власному полі примудрилася поступитися «Торіно» – 1:2. Нагадаємо, що «Рома» – суперник