Майбутній суперник «Шахтаря» у Лізі чемпіонів несподівано вилетів з Кубку Італії. Матчі 1/8 фіналу
- 21 Грудня, 08:27
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Розсилка
«Рома» сенсаційно поступилася вдома «Торіно»
У середу, 20 грудня, визначилися всі учасники 1/4 фіналу Кубку Італії сезону-2017/18.
«Наполі» та «Ювентус» свої матчі виграли та пройшли далі.
На відміну від «Роми», яка на власному полі примудрилася поступитися «Торіно» – 1:2.
Нагадаємо, що «Рома» – суперник «Шахтаря» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
У чвертьфіналі між собою зіграють «Лаціо» – «Фіорентина», «Мілан» – «Інтер», «Ювентус» – «Торіно» та «Наполі» – «Аталанта».
Кубок Італії з футболу сезону-2017/18
Матчі 1/8 фіналу
«Наполі» – «Удінезе» – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Інсіньє (71)
«Аталанта» – «Сассуоло» – 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 – Корнеліус (16), 2:0 – Толої (33), 2:1 – Толої (74, а/гол)
«Рома» – «Торіно» – 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – де Сільвестрі (39), 0:2 – Едера (72), 1:2 – Шик (85)
«Рома»: Скорупски, Морено, Емерсон, Бруно Перес, Жезус, Стротман (Джеко, 76), Гоналон, Ундер (Перотті, 61), Жерсон (Пеллегріні, 67), Ель-Шаараві, Шик
«Ювентус» – «Дженоа» – 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – Дібала (42), 2:0 – Ігуаїн (76)
«Ювентус»: Щенсни, Ругані, Бардзальї, Ліхтштайнер (К’єлліні, 73), Асамоа, Стураро, Бентанкур, Дуглас Коста (Ігуаїн, 61), Маркізіо, Бернардескі (Матюйді, 86), Дібала