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    Майбутній суперник «Шахтаря» у Лізі чемпіонів несподівано вилетів з Кубку Італії. Матчі 1/8 фіналу

    «Рома» сенсаційно поступилася вдома «Торіно»
    У середу, 20 грудня, визначилися всі учасники 1/4 фіналу Кубку Італії сезону-2017/18. «Наполі» та «Ювентус» свої матчі виграли та пройшли далі. На відміну від «Роми», яка на власному полі примудрилася поступитися «Торіно» – 1:2. Нагадаємо, що «Рома» – суперник
    • 21 Грудня, 08:27
    • Розсилка
    Фото ФК &laquo;Рома&raquo;
    Фото ФК «Рома»

    «Рома» сенсаційно поступилася вдома «Торіно»

    У середу, 20 грудня, визначилися всі учасники 1/4 фіналу Кубку Італії сезону-2017/18.

    «Наполі» та «Ювентус» свої матчі виграли та пройшли далі.

    На відміну від «Роми», яка на власному полі примудрилася поступитися «Торіно» – 1:2.

    Нагадаємо, що «Рома» – суперник «Шахтаря» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

    У чвертьфіналі між собою зіграють «Лаціо» – «Фіорентина», «Мілан» – «Інтер», «Ювентус» – «Торіно» та «Наполі» – «Аталанта».

    Кубок Італії з футболу сезону-2017/18

    Матчі 1/8 фіналу

    «Наполі» – «Удінезе» – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Інсіньє (71)

    «Аталанта» – «Сассуоло» – 2:1 (2:0)

    Голи: 1:0 – Корнеліус (16), 2:0 – Толої (33), 2:1 – Толої (74, а/гол)

    «Рома» – «Торіно» – 1:2 (0:1)

    Голи: 0:1 – де Сільвестрі (39), 0:2 – Едера (72), 1:2 – Шик (85)

    «Рома»: Скорупски, Морено, Емерсон, Бруно Перес, Жезус, Стротман (Джеко, 76), Гоналон, Ундер (Перотті, 61), Жерсон (Пеллегріні, 67), Ель-Шаараві, Шик

    «Ювентус» – «Дженоа» – 2:0 (1:0)

    Голи: 1:0 – Дібала (42), 2:0 – Ігуаїн (76)

    «Ювентус»: Щенсни, Ругані, Бардзальї, Ліхтштайнер (К’єлліні, 73), Асамоа, Стураро, Бентанкур, Дуглас Коста (Ігуаїн, 61), Маркізіо, Бернардескі (Матюйді, 86), Дібала

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