Можливий суперник Ломаченка Майкі Гарсія побив Роберта Істера (відео)
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Майкі Гарсія переміг Роберта Істера
Один з можливих суперників Василя здобув ефектну перемогу
Американець Майкі Гарсія побив Роберта Істера в бою за чемпіонські пояси в легкій вазі за версіями WBC і IBF
Про це повідомляє Depo.Сектор.
Уже в третьому раунді бою Гарсія зміг відправити суперника в нокдаун, проте до нокауту справа не дійшла - Майкі виграв бій проти Істера за рішенням суддів.
За підсумками цього бою Гарсія зібрав у себе чемпіонські пояси в легкій вазі за версіями WBC і IBF.
До вашої уваги відео бою:
Нагадаємо, що чемпіонські пояси за версією WBA і The Ring в цій ваговій категорії знаходяться в українця Василя Ломаченка.
Саме Гарсія може стати одним з його наступних суперників.
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