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    Можливий суперник Ломаченка Майкі Гарсія побив Роберта Істера (відео)

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    <span>Майкі Гарсія переміг Роберта Істера</span> - Можливий суперник Ломаченка Майкі Гарсія побив Роберта Істера (відео)
    Майкі Гарсія переміг Роберта Істера

    Один з можливих суперників Василя здобув ефектну перемогу

    Американець Майкі Гарсія побив Роберта Істера в бою за чемпіонські пояси в легкій вазі за версіями WBC і IBF

    Про це повідомляє Depo.Сектор.

    Уже в третьому раунді бою Гарсія зміг відправити суперника в нокдаун, проте до нокауту справа не дійшла - Майкі виграв бій проти Істера за рішенням суддів.

    За підсумками цього бою Гарсія зібрав у себе чемпіонські пояси в легкій вазі за версіями WBC і IBF.

    До вашої уваги відео бою:


    Нагадаємо, що чемпіонські пояси за версією WBA і The Ring в цій ваговій категорії знаходяться в українця Василя Ломаченка.

    Саме Гарсія може стати одним з його наступних суперників.

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    бокс Василь Ломаченко
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