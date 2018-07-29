Можливий суперник Ломаченка Майкі Гарсія побив Роберта Істера (відео)



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Майкі Гарсія переміг Роберта Істера

Один з можливих суперників Василя здобув ефектну перемогу

Американець Майкі Гарсія побив Роберта Істера в бою за чемпіонські пояси в легкій вазі за версіями WBC і IBF

Про це повідомляє Depo.Сектор.

Уже в третьому раунді бою Гарсія зміг відправити суперника в нокдаун, проте до нокауту справа не дійшла - Майкі виграв бій проти Істера за рішенням суддів.

За підсумками цього бою Гарсія зібрав у себе чемпіонські пояси в легкій вазі за версіями WBC і IBF.

До вашої уваги відео бою:



Нагадаємо, що чемпіонські пояси за версією WBA і The Ring в цій ваговій категорії знаходяться в українця Василя Ломаченка.

Саме Гарсія може стати одним з його наступних суперників.

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