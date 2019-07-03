Мбаппе розповів в якому клубі гратиме наступного сезону



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Контракт зіркового форварда з «ПСЖ» закінчується влітку 2022 року

Нападник «ПСЖ» Кіліан Мбаппе не збирається переходити в іншу команду в літнє трансферне вікно. Юний форвард повідомив в Twitter, що майбутній сезон проведе у складі французького клубу.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що «ПСЖ» готовий прийняти пропозицію про трансфер форварда збірної Франції, якщо вона складе не менше € 230-250 млн. Зокрема, була інформація про інтерес до футболіста з боку мадридського «Реала».

Нагадаємо, Мбаппе перейшов в «ПСЖ» з «Монако» влітку 2017 року на правах оренди. Через рік парижани викупили контракт форварда за € 135 млн. У минулому сезоні на клубному рівні 20-річний футболіст взяв участь в 43 матчах. На рахунку француза 39 забитих м'ячів і 17 результативних передач. Його контракт з «ПСЖ» закінчується влітку 2022 року.

Джерело: Чемпионат.com