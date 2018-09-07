МБК «Миколаїв» переміг «Хімік» на Меморіалі Михайла Литовки



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Фото: ФБУ

Найкращим у складі господарів став Антон Давидюк

У другому матчі першого ігрового дня Меморіала Михайла Литовки господарі турніру МБК «Миколаїв» перемогли южненський «Хімік».

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

У першій половині перевага «Хіміка» сягала 10 балів, але під завісу другої чверті «корабели» зуміли скоротити відставання, а в другій половині продовжили ривок, оформивши в підсумку перемогу з рахунком 75:69.

Найкращим у складі господарів став Антон Давидюк, який вийшовши з лави, набрав 18 очок, зробив 8 підбирань та 3 передачі, а у Хіміка» 21 очко до активу записав розігруючий Ілля Сидоров.

У першому матчі турніру, нагадаємо, «Київ-Баскет» переміг БК «Одеса».

Меморіал Михайла Литовки

МБК «Миколаїв» – «Хімік» – 75:69 (14:19, 21:19, 24:17, 16:14)

«Миколаїв»: Онуфрієв 12 + 4 передачі + 3 перехоплення, Мусієнко 11 + 2 передачі, Жуковський 9 + 3 підбирання, Анікієнко 6 + 4 підбирання, Тонченко 1 + 3 передачі - старт, Давидюк 18 + 8 підбирань + 3 передачі, Адедіран 14 + 6 підбирань, Попов 2 + 2 передачі, Хохоник 2 + 3 передачі, Приймак 0, Зотов 0 - 3 втрати

«Хімік»: Сидоров 21 + 4 передачі + 2 перехоплення - 3 втрати, Павлов 13 + 6 підбирань, Войналович 4, Марченко 4, Антипов 2 + 6 підбирань - старт, Мальчевський 8, Джонс 6 + 11 підбирань, Ковальов 6, Едвін 5 - 7 втрат