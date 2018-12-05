МБК «Миколаїв» підписав угоду з баскетболістом збірної Нігерії



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Кейт Садо Омоера

Кейт Садо Омоера прибув на трай-аут у клуб української Суперліги

МБК «Миколаїв» досяг домовленості про контракт з гравцем збірної Нігерії Кейтом Садо Омоера.

Контракт передбачає трай-аут, протягом якого у клубу буде можливість перервати співпрацю в односторонньому порядку.

Якщо ж гра новачка влаштує тренерський штаб – угода автоматично стане повноцінною, інформує офіційний сайт клубу.

Кейт Садо Омоера (196 см, 93 кг), який має, крім нігерійського, канадське громадянство, провів чотири роки у Манітобському університеті (13,2 очка і 9,8 підбирання в останньому сезоні).

Минулий сезон 26-річний захисник відіграв у вищому норвезькому дивізіоні, виступаючи за місцевий «Берум Баскет». Будучи одним з лідерів команди, за без малого 32 хвилини ігрового часу Омоера набирав 18,7 очка, 10 підбирань і 4,8 передачі.

Також за плечима захисника три гри у складі збірної Нігерії у поточному відбірному циклі до Чемпіонату світу-2019.

Прибуття гравця у розташування команди очікується вже до гри з БК «Одеса» 6 грудня.