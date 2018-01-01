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    McLaren представила новий болід, який має помаранчево-синє забарвлення (відео)

    Машина отримала захопливу ліврею
    Перший болід McLaren із двигуном Renault отримав історичний для команди Ф1 колір «папая» у поєднанні із синім. У п'ятницю вранці McLaren представила новий болід для сезону Формули-1 2018 року: MCL33. Вперше за 52-річну історію виступів у чемпіонаті світу команда використовуватиме двигуни Renault. Машина отримала захопливу ліврею, яка
    • Сьогодні, 15:26
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    Машина отримала захопливу ліврею

    Перший болід McLaren із двигуном Renault отримав історичний для команди Ф1 колір «папая» у поєднанні із синім.

    У п'ятницю вранці McLaren представила новий болід для сезону Формули-1 2018 року: MCL33.

    Вперше за 52-річну історію виступів у чемпіонаті світу команда використовуватиме двигуни Renault.

    Машина отримала захопливу ліврею, яка виконана в історичному кольорі «папая», що його Брюс Макларен вперше використав півстоліття тому, з додаванням синього.

    MCL33 керуватимуть дворазовий чемпіон Фернандо Алонсо, для якого це буде вже четвертий рік у McLaren, і Стоффель Вандорн, який проведе свій другий повний сезон у Формулі 1.

    Новий болід є еволюційним розвитком минулорічного MCL32. Значна частина уваги була приділена оптимізації компонування нової силової установки Renault, яку команда використовуватиме після трьох років співпраці з Honda, та інтеграції пристрою Halo.

    У п’ятницю ввечері MCL33 з’явиться на трасі в Барселоні у межах знімального дня.

    Джерело: ua.motorsport.com

    Автоспорт Формула-1
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