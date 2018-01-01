McLaren представила новий болід, який має помаранчево-синє забарвлення (відео)

Машина отримала захопливу ліврею

Перший болід McLaren із двигуном Renault отримав історичний для команди Ф1 колір «папая» у поєднанні із синім. У п'ятницю вранці McLaren представила новий болід для сезону Формули-1 2018 року: MCL33. Вперше за 52-річну історію виступів у чемпіонаті світу команда використовуватиме двигуни Renault. Машина отримала захопливу ліврею, яка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Машина отримала захопливу ліврею

Перший болід McLaren із двигуном Renault отримав історичний для команди Ф1 колір «папая» у поєднанні із синім.

У п'ятницю вранці McLaren представила новий болід для сезону Формули-1 2018 року: MCL33.

Вперше за 52-річну історію виступів у чемпіонаті світу команда використовуватиме двигуни Renault.

Машина отримала захопливу ліврею, яка виконана в історичному кольорі «папая», що його Брюс Макларен вперше використав півстоліття тому, з додаванням синього.

MCL33 керуватимуть дворазовий чемпіон Фернандо Алонсо, для якого це буде вже четвертий рік у McLaren, і Стоффель Вандорн, який проведе свій другий повний сезон у Формулі 1.

Новий болід є еволюційним розвитком минулорічного MCL32. Значна частина уваги була приділена оптимізації компонування нової силової установки Renault, яку команда використовуватиме після трьох років співпраці з Honda, та інтеграції пристрою Halo.

У п’ятницю ввечері MCL33 з’явиться на трасі в Барселоні у межах знімального дня.

Джерело: ua.motorsport.com