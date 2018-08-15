Меморіал Баннікова. Юнацька збірна України стартувала в турнірі з перемоги над Словаччиною



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Фото: ФФУ

16 серпня українці у другому матчі меморіалу зіграють проти збірної Литви

У середу, 15 серпня під егідою Федерації футболу України стартував турнір пам'яті першого президента національної федерації футболу Віктора Баннікова.

Змагатися за почесний трофей у міжнародному турнірі серед юнацьких збірних до 17-ти років із 15-го по 19 серпня, окрім господарів, почали команди Литви, Грузії, Словаччини, Туреччини, Ізраїлю, Білорусі та Латвії.

Збірна України, яку очолює Володимир Єзерський, потрапила до групи А, де її суперниками стали збірні Словаччини, Литви та Грузії.

У першому матчі наша команда з рахунком 2:0 переграла Словаччину.

16 серпня українці у другому матчі меморіалу зіграють проти збірної Литви.

Гра відбудеться на стадіоні ім.Баннікова. Початок — о 18.00.

Меморіал Баннікова

Матч 1-го туру

Україна (U-17) — Словаччина (U-17) 2:0 (0:0)

Голи: Судаков (61), Кобак (80).

Україна: Нещерет, Егбугджуо (Авдєєв, 60), Емере (Скорко, 41), Забарний (Уманець, 60), Вівчаренко, Судаков (Шевченко, 71), Соловйов, Ісадченко (Кобак, 54), Блізніченко (Рязанцев, 71), Гончарук (Здирко, 54), Глушач (Бражко, 54)



