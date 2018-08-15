Меморіал Віктора Баннікова: похід українців за шостим титулом



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Фото Павла Кубанова

Українська збірна вигравала даний турнір уже п’ять разів

У середу, 15 серпня, стартує турнір пам'яті першого президента національної федерації футболу України Віктора Максимовича Баннікова.

Змагатися за почесний трофей у міжнародному турнірі серед юнацьких збірних до 17-ти років із 15 по 19 серпня, крім господарів, будуть команди Литви, Грузії, Словаччини, Туреччини, Ізраїлю, Білорусі та Латвії.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

16 матчів (12 ігор групового етапу та чотири стикові поєдинки) пройдуть на чотирьох футбольних аренах – у Києві, Обухові, Борисполі та Щасливому.

Першим переможцем турніру пам'яті Баннікова у 2002 році була збірна Польщі. Але найчастіше – п’ять разів (2003, 2005, 2006, 2011, 2012) – у змаганнях перемагали українці. Ще тричі найсильнішою командою меморіалу ставала збірна Туреччини (2004, 2007, 2013). По одному разу тріумфували італійці (2008), серби (2009) і чехи (2010).

Минулого року вдруге поспіль турнір пам'яті Баннікова виграла збірна Грузії, повторивши свій успіх 2016 року. У фіналі змагань кавказці здолали збірну Ізраїлю.

У 2014 та 2015 роках через нестабільну ситуацію в Україні меморіал не проводився.

Віктор Банніков (1938-2001) – заслужений майстер спорту. Здобув славу в якості голкіпера, п’ять разів входив до списку 33-х найкращих футболістів СРСР. Багаторазовий чемпіон та володар Кубка СРСР у складі «Динамо».

Банніков – чл.ен символічного «Клубу Льва Яшина» – 138 матчів без пропущених м'ячів. Входив до складу збірної СРСР. Бронзовий призер ЧС-1966, срібний призер Євро-1972.

Він також заслужений тренер України та СРСР, заслужений працівник фізичної культури i спорту України. У 1991-1996 роках очолював Федерацію футболу України. Нагороджений орденом УЄФА «За заслуги», золотими відзнаками ФІФА та УЄФА.