Менеджер Гассієва поділився очікуваннями про майбутній бій проти Усика

Гассієв зустрінеться з Усиком 11 травня

Менеджер росіянина Мурата Гассієва Олексій Васильєв розповів про підготовку до фінального бою Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) з українцем Олександром Усиком. Олексій Васильєв задоволений перемогою свого підопічного. «Ми всі переживали, перші раунди були важкими, щось не виходило, але Мурат не пропускав серйозних ударів. Можливо,



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Мурат Гассієв. Фото: Getty Images

Гассієв зустрінеться з Усиком 11 травня

Менеджер росіянина Мурата Гассієва Олексій Васильєв розповів про підготовку до фінального бою Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) з українцем Олександром Усиком.

Олексій Васильєв задоволений перемогою свого підопічного.

«Ми всі переживали, перші раунди були важкими, щось не виходило, але Мурат не пропускав серйозних ударів. Можливо, це була тактика така, я не знаю, вони удвох з Абелем (Санчесом) її вибудовують, і ніхто про неї не знає. Тепер Мурат в березні розпочне підготовку до бою з Усиком. Ми впевнені в перемозі», - сказав Васильєв.

Нагадаємо, що в півфіналі турніру Гассієв переміг Юніера Дортікоса нокаутом на останніх секундах заключного раунду.

У фіналі Гассієв зустрінеться з українцем Олександром Усиком, бій пройде 11 травня в Саудівській Аравії.

Джерело: sport.ua