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    Менеджер Гассієва поділився очікуваннями про майбутній бій проти Усика

    Гассієв зустрінеться з Усиком 11 травня
    Менеджер росіянина Мурата Гассієва Олексій Васильєв розповів про підготовку до фінального бою Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) з українцем Олександром Усиком. Олексій Васильєв задоволений перемогою свого підопічного. «Ми всі переживали, перші раунди були важкими, щось не виходило, але Мурат не пропускав серйозних ударів. Можливо,
    • Сьогодні, 12:54
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    Мурат Гассієв. Фото: Getty Images
    Мурат Гассієв. Фото: Getty Images

    Гассієв зустрінеться з Усиком 11 травня

    Менеджер росіянина Мурата Гассієва Олексій Васильєв розповів про підготовку до фінального бою Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) з українцем Олександром Усиком.

    Олексій Васильєв задоволений перемогою свого підопічного.

    «Ми всі переживали, перші раунди були важкими, щось не виходило, але Мурат не пропускав серйозних ударів. Можливо, це була тактика така, я не знаю, вони удвох з Абелем (Санчесом) її вибудовують, і ніхто про неї не знає. Тепер Мурат в березні розпочне підготовку до бою з Усиком. Ми впевнені в перемозі», - сказав Васильєв.

    Нагадаємо, що в півфіналі турніру Гассієв переміг Юніера Дортікоса нокаутом на останніх секундах заключного раунду.

    У фіналі Гассієв зустрінеться з українцем Олександром Усиком, бій пройде 11 травня в Саудівській Аравії.

    Джерело: sport.ua

    бокс Олександр Усик
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