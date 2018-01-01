Менеджер Гассієва поділився очікуваннями про майбутній бій проти Усика
- Сьогодні, 12:54
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Гассієв зустрінеться з Усиком 11 травня
Менеджер росіянина Мурата Гассієва Олексій Васильєв розповів про підготовку до фінального бою Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) з українцем Олександром Усиком.
Олексій Васильєв задоволений перемогою свого підопічного.
«Ми всі переживали, перші раунди були важкими, щось не виходило, але Мурат не пропускав серйозних ударів. Можливо, це була тактика така, я не знаю, вони удвох з Абелем (Санчесом) її вибудовують, і ніхто про неї не знає. Тепер Мурат в березні розпочне підготовку до бою з Усиком. Ми впевнені в перемозі», - сказав Васильєв.
Нагадаємо, що в півфіналі турніру Гассієв переміг Юніера Дортікоса нокаутом на останніх секундах заключного раунду.
У фіналі Гассієв зустрінеться з українцем Олександром Усиком, бій пройде 11 травня в Саудівській Аравії.
Джерело: sport.ua