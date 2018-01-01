Mercedes хоче створити свою фарм-команду у Формулі-1
- Вчора, 21:55
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Пілоти Mercedes протягом останніх чотирьох років стають чемпіонами Формули-1Керівництво Mercedes розглядає можливість створення своєї фарм-команди у Формулі-1.
Нагадаємо, нещодавно Ferrari за допомогою Альфа Ромео розпочала співпрацю з командою Zauber.
Бос Mercedes Тото Вольфф вважає такий крок Скудерії правильним і хоче наслідувати приклад італійців.
«Вважаю, Маркіонне і Аррівабене поступили дуже мудро. У них були хороші відносини з Хаасом і це пішло на користь обом сторонам. Тепер вони вибудовують відносини з Zauber. Бос Zauber Фредерік Вассер - прекрасний фахівець. Їх співпраця може стати загрозою для нас», - сказав вын
«Ми також можемо створити свою дочірню команду. Але це складний процес, і нашим співробітникам доведеться відволікатися. Поки що ми тільки обговорюємо таку можливість. Рішення ще не прийнято», - цитує Вольффа ESPN.
Нагадаємо, що пілоти Mercedes протягом останніх чотирьох років стають чемпіонами Формули-1. Тричі це зробив Льюїс Хемілтон, а ще одне чемпіонство приніс команді Ніко Росберг. Крім того, Mercedes в цей же період виграв чотири Кубки конструкторів.
Джерело: sportarena.com