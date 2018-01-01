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    Mercedes хоче створити свою фарм-команду у Формулі-1

    Пілоти Mercedes протягом останніх чотирьох років стають чемпіонами Формули-1
    Керівництво Mercedes розглядає можливість створення своєї фарм-команди у Формулі-1. Нагадаємо, нещодавно Ferrari за допомогою Альфа Ромео розпочала співпрацю з командою Zauber. Бос Mercedes Тото Вольфф вважає такий крок Скудерії правильним і хоче наслідувати приклад італійців. «Вважаю, Маркіонне і Аррівабене поступили дуже мудро. У них
    • Вчора, 21:55
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    Mercedes у Формулі-1. Фото:&nbsp;Autoweek
    Mercedes у Формулі-1. Фото: Autoweek

    Пілоти Mercedes протягом останніх чотирьох років стають чемпіонами Формули-1

    Керівництво Mercedes розглядає можливість створення своєї фарм-команди у Формулі-1.

    Нагадаємо, нещодавно Ferrari за допомогою Альфа Ромео розпочала співпрацю з командою Zauber.

    Бос Mercedes Тото Вольфф вважає такий крок Скудерії правильним і хоче наслідувати приклад італійців.

    «Вважаю, Маркіонне і Аррівабене поступили дуже мудро. У них були хороші відносини з Хаасом і це пішло на користь обом сторонам. Тепер вони вибудовують відносини з Zauber. Бос Zauber Фредерік Вассер - прекрасний фахівець. Їх співпраця може стати загрозою для нас», - сказав вын

    «Ми також можемо створити свою дочірню команду. Але це складний процес, і нашим співробітникам доведеться відволікатися. Поки що ми тільки обговорюємо таку можливість. Рішення ще не прийнято», - цитує Вольффа ESPN.

    Нагадаємо, що пілоти Mercedes протягом останніх чотирьох років стають чемпіонами Формули-1. Тричі це зробив Льюїс Хемілтон, а ще одне чемпіонство приніс команді Ніко Росберг. Крім того, Mercedes в цей же період виграв чотири Кубки конструкторів.

    Джерело: sportarena.com

    Формула-1
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