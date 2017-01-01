«Металіст-1925» може подати в суд на екс-тренера Призетка за його висловлювання після звільнення

клубі вважають, що Олександр Призетко завдав шкоди репутації харків'ян

Екс-наставник «Металіста-1925» Олександр Призетко може отримати позов до суду від свого колишнього клубу. Харків'ян не влаштовують деякі висловлювання тренера після його звільнення. Відповідну заяву було розміщено на офіційному сайті «Металіста-1925». «ФК Металіст-1925» змушений констатувати, що пан Призетко



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Олександр Призетко. Фото: Footboom

клубі вважають, що Олександр Призетко завдав шкоди репутації харків'ян

Екс-наставник «Металіста-1925» Олександр Призетко може отримати позов до суду від свого колишнього клубу.

Харків'ян не влаштовують деякі висловлювання тренера після його звільнення.

Відповідну заяву було розміщено на офіційному сайті «Металіста-1925».

«ФК Металіст-1925» змушений констатувати, що пан Призетко О.С. поширивши відомості, які не відповідають дійсності, не тільки ввів в оману футбольну громадськість, а й умисно зазіхнув на ділову репутацію клубу в цілому, з метою її зганьбити», - йдеться у повідомленні.

«Клуб не збирається вести дискусію з Призетком О.С., оскільки вважає, що плани і завдання клубу важливіші, ніж відповіді на поширені вигадки. Разом із тим, клуб не відмовляється від свого права вимагати в суді спростування у встановленому законом порядку», - додається у повідомленні.

Нагадаємо, що в одному зі своїх інтерв'ю Призетко розповів про те, як він отримував від вказівки від керівництва клубу, кого ставити в склад. Наставник покинув посаду у вересні 2017 го, коли команда була лідером групи B Другої ліги.