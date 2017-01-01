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    «Металіст-1925» припинив співпрацю з трьома футболістами

    Команду залишили два захисника та один півзахисник
    «Металіст-1925» розірвав контракти з трьома гравцями. Про це повідомляє офіційний сайт команди. Йдеться про захисників Андрія Маслова і Олександра Процевського, а також хавбека Дмитра Нерубенка. Маслов в поточному сезоні відіграв за харків'ян сім матчів у всіх турнірах, жодного разу не відзначившись результативними діями. У свою
    • Сьогодні, 16:44
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    Маслов, Процевський, Нарубенко
    Маслов, Процевський, Нарубенко

    Команду залишили два захисника та один півзахисник

    «Металіст-1925» розірвав контракти з трьома гравцями.

    Про це повідомляє офіційний сайт команди.

    Йдеться про захисників Андрія Маслова і Олександра Процевського, а також хавбека Дмитра Нерубенка.

    Маслов в поточному сезоні відіграв за харків'ян сім матчів у всіх турнірах, жодного разу не відзначившись результативними діями.

    У свою чергу, Дмитро Нерубенко відіграв за «Металіст» п'ять матчів у всіх змаганнях.

    Що стосується Процевського, то в поточному сезоні він на полі не з'являвся.

    «Металіст-1925» завершив виступи в 2017-му році на другому місці в турнірній таблиці групи Б Другої ліги, програючи лідеру два пункти.

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