«Металіст-1925» припинив співпрацю з трьома футболістами
- Сьогодні, 16:44
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Розсилка
Маслов, Процевський, Нарубенко
Команду залишили два захисника та один півзахисник
«Металіст-1925» розірвав контракти з трьома гравцями.
Про це повідомляє офіційний сайт команди.
Йдеться про захисників Андрія Маслова і Олександра Процевського, а також хавбека Дмитра Нерубенка.
Маслов в поточному сезоні відіграв за харків'ян сім матчів у всіх турнірах, жодного разу не відзначившись результативними діями.
У свою чергу, Дмитро Нерубенко відіграв за «Металіст» п'ять матчів у всіх змаганнях.
Що стосується Процевського, то в поточному сезоні він на полі не з'являвся.
«Металіст-1925» завершив виступи в 2017-му році на другому місці в турнірній таблиці групи Б Другої ліги, програючи лідеру два пункти.