18-річна скелелазка Халькевич здобула дебютну медаль Кубка світу

Поліна Халькевич провела лише другий у своїй кар'єрі етап Кубка світу

Нова зірка українського скелелазіння чудово показала себе на етапі в передмісті Мадрида

Вісімнадцятирічна українська скелелазка Поліна Халькевич здобула дебютну нагороду дорослого рівня на етапі Кубка світу зі скелелазіння на швидкість, що проходив в іспанському місті Алькобендас. Про це повідомляє «Главком».

Вдалі попередні раунди для Халькевич

Спортсменка, для якої це був лише другий у сезоні виступ у фінальній частині змагань, упевнено подолала кваліфікацію, показавши сьомий час – 6,79 секунди. Це дозволило їй отримати відповідний номер посіву для наступного раунду, який складається з сітки на вибування, починаючи з 1/8 фіналу.

Стадія плейоф перетворилася для українки на серію напружених та видовищних дуелей, де вона послідовно залишала позаду сильних суперниць. У стартовому раунді Халькевич зустрілася з італійкою Джулією Ранді й у надзвичайно близькому забігу виявилася спритнішою за опонентку на 12 сотих секунди. У чвертьфіналі на неї чекало ще складніше випробування в особі господарки стінки – другої сіяної іспанки Леслі Адріани Ромеро Перез. Проте українка продемонструвала чудову готовність, видавши час 6,41 с і вибила суперницю, гарантувавши собі медальний матч.

Медальний успіх Халькевич

У півфіналі скелелазка змагалася з китаянкою Шаоцінь Чжан із Китаю. Цей забіг став ще запеклішим, але Халькевич вирвала перемогу з перевагою у шість сотих секунди, забезпечивши собі щонайменше срібло.

У вирішальному фінальному протистоянні українці протистояла віцечемпіонка світу 2023 року Емма Гант зі США. Американка продемонструвала феноменальний виступ і фінішувала з новим рекордом Америки у 6,08 секунди. Поліна Халькевич показала чудовий результат у 6,39 секунди, ставши срібною призеркою змагань.

Цей успіх став колосальним проривом для молодої української спортсменки, чиїм попереднім найкращим дорослим досягненням було 10-те місце на старті сезону в китайському Вуцзяні.

