Лікарі діагностували рак четвертої стадії у дворазового володаря «Золотого м'яча»

Артем Худолєєв
У 1978 та 1979 роках Кіган здобував «Золотий м'яч»
Легендарний футболіст веде боротьбу з онкологією

Лікарі діагностували рак четвертої стадії у дворазового володаря «Золотого м'яча» Кевіна Кігана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Коментар Кевіна Кігана

«Я потрапив в автомобільну аварію, і в результаті мені довелося перенести операцію. Під час обстеження перед операцією з'ясувалося, що у мене рак. Лікарі сказали, що у них є першокласний фахівець з боротьби з моєю хворобою, а саме з раком четвертої стадії. Він сказав: «Кевіне, є новий варіант лікування з неймовірно високим відсотком успіху». На питання «Який це відсоток?» він сказав – «33%». Я думав, що буде 60% чи 90%. Але я досі тут», – сказав Кіган.

Кевін Кіган: що відомо

74-річний Кевін Кіган є легендою англійського футболу. Як гравець він виступав за англійські «Ліверпуль», «Ньюкасл» та «Саутгемтон», німецький «Гамбург», австралійський «Блектаун Сіті».

У складі «Ліверпуля» Кіган став триразовим чемпіоном країни, дворазовим володарем Суперкубку Англії та Кубка УЄФА, переміг у Кубку Англії та Кубку європейських чемпіонів. Разом із «Гамбургом» він виграв чемпіонат та Кубок Німеччини. У 1978 та 1979 роках Кіган виграв «Золотий м'яч».

Після завершення професійної кар'єри Кіган працював тренером. Він очолював «Ньюкасл», англійські «Фулхем» та «Манчестер Юнайтед», а також збірну Англії.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ рак Золотий м'яч онкологія Кевін Кіґан

Новини

Переможницю першого етапу жіночого «Джиро» дискваліфікували через кілька годин після тріумфу
Боксер-зрадник поскаржився на нестачу бензину в анексованому Криму
Лікарі діагностували рак четвертої стадії у дворазового володаря «Золотого м'яча»
18-річна скелелазка Халькевич здобула дебютну медаль Кубка світу
Дорощук пояснив, чому українці постійно серед лідерів у стрибках у висоту
Чехія оголосила заявку на Чемпіонат світу 2026 з футболу
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

