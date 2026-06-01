Переможницю першого етапу жіночого «Джиро» дискваліфікували через кілька годин після тріумфу

Лорена Вібес через фатальну помилку в спорядженні достроково завершила боротьбу в елітній багатоденці

Нідерландська велогонщиця Лорена Вібес, яка виступає за команду SD Worx-Protime, втратила перемогу на жіночій багатоденці «Джиро д'Італія». Про це повідомляє «Главком».

Причина дискваліфікації

Лише через кілька годин після перемоги на першому рівнинному етапі довжиною 139 кілометрів у Равенні, де вона впевнено виграла груповий спринт, спортсменку дискваліфікували та повністю виключили з гонки. Причиною такого жорсткого рішення організаторів та UCI стало порушення регламенту щодо мінімальної ваги велосипеда, який виявився на 20 грамів легшим за дозволений ліміт у 6,8 кілограма. Рожеву майку лідерки в результаті передали італійці Елізі Бальзамо, яка фінішувала другою.

Відповідь команди Вібес

SD Worx-Protime виступила з різкою критикою цього покарання, назвавши його винятково суворим та несправедливим, оскільки на рівнинному етапі з мінімальним підйомом така мізерна різниця у вазі не дає жодної переваги. Представники команди підкреслили, що Вібес виграла спринт із відривом у три корпуси велосипеда, маючи на ньому флягу з водою вагою близько 80 грамів. Окрім того, керівництво команди висловило повне нерозуміння ситуації, адже нідерландка весь сезон виступала на цьому ж велосипеді з абсолютно ідентичною комплектацією. Більше того, цього року після кількох переможних спринтів технічні комісари UCI вже зважували цей байк, і його вага щоразу з запасом перевищувала норму.

Менеджер команди Ервін Янссен заявив, що два послідовні зважування суддівським приладом показали аномальну різницю в понад 50 грамів, що ставить під сумнів калібрування ваг, які забули налаштувати після використання в умовах високогір'я. Водночас власна перевірка команди в закритому приміщенні без вітру зафіксувала вагу 6,83 кілограма.

Через позицію UCI Лорена Вібес була змушена достроково залишити Джиро та поїхати додому, а команда SD Worx-Protime оголосила про намір подати судовий позов проти Міжнародного союзу велосипедистів з вимогою відшкодувати завдані колосальні репутаційні та спортивні збитки.

Нагадаємо, що італійський велогонщик отримав дискваліфікацію на «Джиро» через незвичне порушення.