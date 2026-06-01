Дорощук пояснив, чому українці постійно серед лідерів у стрибках у висоту

Святослав Василик
Святослав Василик
Олег Дорощук є вихованцем славетної української школи стрибків у висоту
Чемпіон світу загадав про легкоатлетичну школу в Бердичеві

Чемпіон світу з легкої атлетики Олег Дорощук в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» пояснив, чому в Україні така сильна школа стрибків у висоту.

«Главком» поцікавився у легкоатлета, чому в України така сильна школа стрибків у висоту?

«В Україні багаті традиції стрибків у висоту і багато сильних тренерів. Усі чули про славетну легкоатлетичну школу в Бердичеві (засновник Віталій Лонський – «Главком»), яка дала багато спортсменів і тренерів. Зокрема, і мій тренер Геннадій Здітовецький також – вихованець цієї школи. Вважаю, що велика кількість талановитих тренерів і є запорукою того, що українці увесь час на провідних ролях у цій легкоатлетичній дисципліні», – розповів Олег Дорощук.

Нагадаємо, Олег Дорощук розповів, де він розпочне змагальний літній сезон. Легкоатлет зазначив, що першим великим стартом влітку для нього стане етап Діамантової ліги в Римі, який пройде 4 червня 2026 року.

Як повідомлялося, у березні Дорощук вперше у своїй кар’єрі здобув медаль чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні.

Після висоти 2,26 м у боротьбі залишилася лише половина учасників. Безпомилково перші планки подолали троє – Дорощук, Ву та Річардс. Вирішальною стала висота 2,30 м: українець узяв її з першої спроби й вийшов у лідери, тоді як конкуренти мали труднощі.

Зрештою цю висоту також підкорив Ерік Портільйо. Переможця визначали на планці 2,33 м, яку не зміг взяти ніхто. Завдяки меншій кількості спроб саме Дорощук став чемпіоном світу.

