Батиржон Ахмедов до 2013-го боксував під прапором України

Колишній український боксер 35-річний Батиржон Ахмедов (10-4, 9 КО) скаржиться на те, що на території РФ не вистачає бензину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Тribuna.com.

У своєму інстаграмі Ахмедов написав прохання підказати, де можна купити 20 літрів бензину. Більшу частину часу він проводить у тимчасово окупованому Криму. Там – велика проблема з паливом, то ж Батиру довелось шукати його по всьому півострові. В результаті він зміг знайти тимчасово існуючі запаси у Білогірську.

Хто такий Батиржон Ахмедов

Ахмедов відомий тим, що за час кар’єри змінив уже декілька громадянств. Народився в Узбекистані, переїхав у Крим. Довгий час проводив кемпи в США та Узбекистані.

До 2013-го він боксував під прапором України. Останній офіційний турнір для Батира відбувся в Івано-Франківську – там він програв Денису Берінчику рішенням суддів.

З 2014-го Ахмедов виступав під прапором Туреччини. Останній великий турнір в любителях – Олімпіада в Ріо-де-Жанейро. Наступного року він перейшов у профі.

Дебютував в професіоналах вже з російським громадянством. Провів десять поєдинків, вісім виграв нокаутом. Єдина поразка – від на той момент непереможеного Маріо Барріоса у поєдинку за титул WBA Super. При цьому, боксуючи під російським прапором, на зважуваннях іноді з’являвся з прапором кримських татар.

Після вторгнення Росії в Україну WBA заборонила всім росіянам боксувати за титули Асоціації та забанила їх в рейтингу. Залишила тільки чинних чемпіонів.

Попри це, Ахмедов знайшов вихід. Його поєдинок проти Альберто Пуельо у 2022-му санкціонували як протистояння домініканця проти узбека. На той момент узбек Ахмедов програв поєдинок – розділеним рішенням суддів. З того моменту Батир програв ще 2 поєдинки з трьох – Кеннету Сімсу та Оскару Дуарте.

Цікаво, що на сайті боксерської статистики BoxRec, у нього в графі національність досі стоїть Україна.

Нагадаємо, французький важковаговик, чемпіон Олімпіади 2016, Тоні Йока вирішив стати «хедлайнером» турніру в Москві. 34-річний спортсмен, який посідає першу сходинку серед важковаговиків Франції за версією BoxRec, вийде на ринг проти 32-річного росіянина Мурата Гассієва.

Бій відбудеться 11 липня 2026 року в Москві на ВТБ Арені та стане головною подією великого вечора пропагандистського вечора професійного боксу WINLINE. IBA.PRO 19, організованого горезвісною Міжнародною боксерською асоціацією, яка втратила статус олімпійської.