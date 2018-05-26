«Металіст-1925» вийшов у Першу лігу чемпіонату України з футболу
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Раніше перше місце і перемогу в групі Б другої ліги собі гарантував «Дніпро-1»«Металіст-1925» достроково гарантував собі підвищення в класі.
Харків'яни за тур до фінішу змагань у Другій лізі відірвалися від конкурента за друге місце – «Енергії» - на 5 очок.
Раніше перше місце і перемогу в групі Б другої ліги собі гарантував «Дніпро-1».
«Металіст-1925» був заснований в 2016 році після фактичної ліквідації «Металіста» і поточний сезон - перший для клубу на професійному рівні.
Минулої осені з клубу зі скандалом пішов тренер Олександр Призетко - він звинуватив керівників в спробах впливати на стартовий склад. Ті у відповідь погрожували подати в суд, але до цього не дійшло.
У цьому місяці співзасновник «Металіста-1925» Сергій Стороженко зізнавався, що клуб може бути ліквідований у разі невиходу в Першу лігу.
Джерело: sportarena.com