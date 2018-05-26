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    «Металіст-1925» вийшов у Першу лігу чемпіонату України з футболу

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    ФК &laquo;Металіст-1925&raquo;. Фото:&nbsp;ФК &laquo;Металіст-1925&raquo; - «Металіст-1925» вийшов у Першу лігу чемпіонату України з футболу
    ФК «Металіст-1925». Фото: ФК «Металіст-1925»

    Раніше перше місце і перемогу в групі Б другої ліги собі гарантував «Дніпро-1»

    «Металіст-1925» достроково гарантував собі підвищення в класі.

    Харків'яни за тур до фінішу змагань у Другій лізі відірвалися від конкурента за друге місце – «Енергії» - на 5 очок.

    Раніше перше місце і перемогу в групі Б другої ліги собі гарантував «Дніпро-1».

    «Металіст-1925» був заснований в 2016 році після фактичної ліквідації «Металіста» і поточний сезон - перший для клубу на професійному рівні.

    Минулої осені з клубу зі скандалом пішов тренер Олександр Призетко - він звинуватив керівників в спробах впливати на стартовий склад. Ті у відповідь погрожували подати в суд, але до цього не дійшло.

    У цьому місяці співзасновник «Металіста-1925» Сергій Стороженко зізнавався, що клуб може бути ліквідований у разі невиходу в Першу лігу.

    Джерело: sportarena.com

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