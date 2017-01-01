Мейвезер запропонував чемпіону НБА дуель на мільйон доларів

Баскетболіст поки не відповів на пропозицію зірки боксу

Непереможений американський боксер-професіонал і багаторазовий чемпіон світу в різних вагових категоріях Флойд Мейвезер викликав колишню зірку клубу НБА «Лос-Аджелес Лейкерс» Кобі Брайанта на дуель, за допомогою посту в своєму Instagram. Відомий боксер, який завершив кар'єру, написав в Instagram, що готовий зіграти з Брайантом «1



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Флойд Мейвейзер

Баскетболіст поки не відповів на пропозицію зірки боксу

Непереможений американський боксер-професіонал і багаторазовий чемпіон світу в різних вагових категоріях Флойд Мейвезер викликав колишню зірку клубу НБА «Лос-Аджелес Лейкерс» Кобі Брайанта на дуель, за допомогою посту в своєму Instagram.

Відомий боксер, який завершив кар'єру, написав в Instagram, що готовий зіграти з Брайантом «1 на 1» на 1 мільйон доларів.

Баскетболіст який є 5-кратним чемпіоном НБА (всю свою кар'єру провів у «Лос-Анджелесі»), поки не відповів на пропозицію зірки боксу.

39-річний Брайант завершив кар'єру в 2016 році.

40-річний Мейвезер провів на боксерському рингу 50 боїв і здобув 50 перемог у професійній кар'єрі. У серпні 2017 року спортсмен переміг чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату Конора Макгрегора в бою за правилами боксу, заробивши близько 300 мільйонів доларів. Відразу після поєдинку боксер оголосив про завершення спортивної кар'єри.