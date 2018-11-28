МХК «Динамо» орендував захисника «Крижаних Вовків»



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Руслан Забулонов

Раніше захисник виступав в північноамериканських GMHL

Напередодні на адресу Української хокейної ліги надійшло повідомлення про підписання договору оренди щодо хокеїста Руслана Забулонова.

За домовленістю між «Крижаними Вовками» і МХК «Динамо», Руслан Забулонов виступатиме в харківському клубі до 30 січня 2019 року включно.

У нинішньому сезоні в складі «Крижаних Вовків» захисник провів 16 матчів, в яких набрав 6 (2+4) очок при показнику корисності -11.

Також в складі «Вовків» Забулонов провів сезон 17/18, набравши 15 (4+ 1) очок в 19 іграх.

Раніше захисник виступав в північноамериканських GMHL (59 матчів, 7+30 очок) і WSHL (67 матчів, 3+23 очки).

Нагадаємо, що наступний матч МХК «Динамо» зіграє 29 листопада проти «Дніпра».