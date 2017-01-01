Мігель Котто програв останній бій в кар'єрі (відео)
- Сьогодні, 09:34
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Це був останній бій в кар'єрі знаменитого пуерторіканця
Легендарний пуерторіканець Мігель Котто (41-6, 33 КО), який був чемпіоном світу за версією WBO в першій середній вазі, з поразкою пішов з професійного боксу. У своєму останньому поєдинку в кар'єрі пуерто-ріканський боксер несподівано поступився американцеві Садаму Алі (26-1, 14 КО), віддавши йому свій титул.
Американець не зніяковів в поєдинку з іменитим суперником і залишив за собою стартові і завершальні раунди, регулярно потрясаючи Котто прицільними ударами. Активності пуерторіканця в середині бою не вистачило для перемоги.
Як підсумок, одноголосне рішення суддів (115-113, 115-113 і 116-112) на користь Алі.
Нагадаємо, своїм найскладнішим суперником в кар'єрі Котто назвав Флойда Мейвезера.
Джерело: xsport.ua