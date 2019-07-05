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    Михайлюк: хочу отримати місце в ротації та ігровий час

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    Святослав Михайлюк - Михайлюк: хочу отримати місце в ротації та ігровий час
    Святослав Михайлюк
    theathletic.com

    Українець в НБА готується до виступів у Літній лізі

    Захисник збірної України та Детройту Святослав Михайлюк готується до виступів у Літній лізі НБА. Наш баскетболіст сподівається, що вдалий виступ допоможе йому забезпечити місце в ротації основної команди Детройту. Про це українець розповів у коментарі Detroit Free Press.

    - Ти добре виступив у Літній лізі минулого сезону за Лейкерс. Що ти відчував?
    - Нічого особливого, просто грав. Тоді всі наполегливо грали, адже єдиною метою була перемога. У нас була дуже добра команда.

    - Що допомогло тоді перемагати?
    - Ми важко працювали. Особисто я готувався до сезону в НБА після завершення виступів за коледж. То ж я важко працював та просто грав.

    - До яких цілей прагнутимеш у цій Літній лізі?
    - Намагатимусь найкраще грати. Головна мета – здобути якомога більше перемог. Хочу отримати місце в ротації та ігровий час після дебютного сезону в НБА.

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