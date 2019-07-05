Михайлюк: хочу отримати місце в ротації та ігровий час
Українець в НБА готується до виступів у Літній лізі
Захисник збірної України та Детройту Святослав Михайлюк готується до виступів у Літній лізі НБА. Наш баскетболіст сподівається, що вдалий виступ допоможе йому забезпечити місце в ротації основної команди Детройту. Про це українець розповів у коментарі Detroit Free Press.
- Ти добре виступив у Літній лізі минулого сезону за Лейкерс. Що ти відчував?
- Нічого особливого, просто грав. Тоді всі наполегливо грали, адже єдиною метою була перемога. У нас була дуже добра команда.
- Що допомогло тоді перемагати?
- Ми важко працювали. Особисто я готувався до сезону в НБА після завершення виступів за коледж. То ж я важко працював та просто грав.
- До яких цілей прагнутимеш у цій Літній лізі?
- Намагатимусь найкраще грати. Головна мета – здобути якомога більше перемог. Хочу отримати місце в ротації та ігровий час після дебютного сезону в НБА.