Михайлюк: хочу отримати місце в ротації та ігровий час



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Святослав Михайлюк theathletic.com

Українець в НБА готується до виступів у Літній лізі

Захисник збірної України та Детройту Святослав Михайлюк готується до виступів у Літній лізі НБА. Наш баскетболіст сподівається, що вдалий виступ допоможе йому забезпечити місце в ротації основної команди Детройту. Про це українець розповів у коментарі Detroit Free Press.

- Ти добре виступив у Літній лізі минулого сезону за Лейкерс. Що ти відчував?

- Нічого особливого, просто грав. Тоді всі наполегливо грали, адже єдиною метою була перемога. У нас була дуже добра команда.

- Що допомогло тоді перемагати?

- Ми важко працювали. Особисто я готувався до сезону в НБА після завершення виступів за коледж. То ж я важко працював та просто грав.

- До яких цілей прагнутимеш у цій Літній лізі?

- Намагатимусь найкраще грати. Головна мета – здобути якомога більше перемог. Хочу отримати місце в ротації та ігровий час після дебютного сезону в НБА.