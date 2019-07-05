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    Визначилися півфіналісти ЄвроБаскета-2019

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    Чемпіонат Європи-2019 - Визначилися півфіналісти ЄвроБаскета-2019
    Чемпіонат Європи-2019
    ФІБА

    У Бєлграді триває плей-оф чемпіонату Європи серед жіночих команд

    У Бєлграді відбулися матчі 1/4 фіналу чемпіонату Європи з баскетболу серед жіночих національних збірних.

    Найзапеклішою виявилася боротьба в парі Франція – Бельгія. У основний ігровий час бельгійки зуміли вирівняти гру проти суперниць з Франції. У підсумку вирішальним став овертайм, де Франція все ж вирвала перемогу – 84:80. У підсумку Сандрін Груда зі складу переможців виявилася найрезультативнішою в чвертьфіналах. Вона набрала 34 очка.

    Сербія без проблем перемогла Швецію – 87:49.

    Іспанія також впевнено перемогла Росію – 78:54.

    Наразі головна сенсація змагань команда Великої Британії втримала перемогу проти Угорщини – 62:59.

    Відтак у півфіналах зійдуться Франція – Велика Британія та Іспанія – Сербія. Матчі відбудуться 6 липня.

    Нагадаємо, збірна України завершила виступи на ЄвроБаскеті після групового етапу, де наша команда програла всі три матчі: Іспанії (77:95), Латвії (74:82) та Великій Британії (54:68).

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