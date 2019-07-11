Баскетбольна збірна України виборола срібло Універсіади



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Студентська збірна України Скріншот

Наша чоловіча команда поступилася в фіналі суперникам з США

Команда Віталія Степановського у фінальному матчі поступилася збірній США, а перед цим здолала суперників з Канади, Австралії, Китаю та Фінляндії.

США – Україна – 85:63 (28:15, 20:8, 16:18, 21:22)

Україна: Павлов (15), Зотов (14), Кондраков (11), Петров (10), Марченко (6), Сидоров (4), Ткаченко (3), Мироненко, Ковальов, Прокопенко.

Українська команда зі стартових секунд реалізувала невеликий ривок: в першій ж атаці був влучним бігмен Вячеслав Петров, ще за мить вже з лінії штрафних двічі відзначився Кирило Марченко, а після два бали набрав ще і Віталій Зотов.

Проте, наші суперники зуміли швидко відігратися і вже в середині чверті рахунок був рівним. Ближче до завершення стартового періоду гри американці організували власний ривок, на який головний тренер збірної України відреагував тайм-аутом.

Одразу після цього Сидоров влучив два, але у опоненів впіймав кураж Ньюман, який лише за стартові 10 хвилин забив 9 очок. 28:15 – на користь США після старту гри.

У другому періоді команди почали приділяти більше уваги захисту, проте наші суперники з США все ж змогли збільшити відрив від збірної України.

Надалі американці впевнено контролювали перебіг подій та збільшували перевагу.

На третю десятихвилинку українська збірна вийшла надзвичайно зарядженою та одразу почала скорочувати відставання: спочатку Кондраков влучив дальню спробу на першому ж володінні, потім у ефектному проході забив два бали Зотов. Після цього вже наставник США був вимушений брати хвилинну перерву. Українська команда демонструвала агресивний захист, проте аби більш переконливо виграти чверть цього не вистачило.

Останню десятихвилинку українці також розпочали активніше та продовжили скорочувати відставання, але на кожен ривок команди Степановського США відповідали власними потужними сплесками активності.

Фінальна сирена в Наполі зафіксувала перемогу збірної США - 85:63.

Чоловіча збірна України вдруге в історії стала срібним призером Універсіади.