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«Це дико». Олімпійський чемпіон дав жорстку оцінку вчинку волейболіста Плотницького

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Це дико». Олімпійський чемпіон дав жорстку оцінку вчинку волейболіста Плотницького
27-річний волейболіст Олег Плотницький оголосив про завершення кар’єри в національній збірній Україні
фото: Sir Safety Perugia

Іванов: Плотницький зараз нехтує можливістю зіграти за країну, яка бореться за своє виживання

Олімпійський чемпіон Мехіко-1968 Володимир Іванов жорстко висловився щодо відмови волейболіста італійської «Перуджі» Олег Плотницького виступати за національну команду України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.ua.

«Може, я по-іншому вихований, але вважаю вчинки Олега неприпустимими. То ж не сьогодні все почалося. Він каламутив воду і раніше. Постійно його щось не влаштовувало. Хоча я знаю, що Федерація волейболу України робить все можливе, аби команда тренувалася і грала в пристойних умовах. Нинішній президент ФВУ Михайло Мельник – то як ковток свіжого повітря для українського волейболу. Так, проблеми є, але було б дивно, якби в країні, яка вже понад десять років у стані війни, їх не було», – заявив Іванов

Він також зазначив, що людям, які могли б вкладати гроші у волейбол, нині часто не до спорту.

«Держава витягує більшість видів спорту на собі. Тому не треба нікого шантажувати. Тренера збірної призначає Федерація, а гравці мають грати під керівництвом того наставника, якого обрало керівництво. Та було і буде завжди. Плотницький нехай грає, а не каламутить воду. Тим паче, в час війни, коли представляти Україну не лише престижно, а й важливо. То нам у 1968-му під час Олімпіади в Мехіко було важче. Ми приїхали на Ігри після того, як совєцькі війська вторглися в Прагу. То чеські спортовці коли бачили, що ми заходили в ліфт, з нього виходили. Щоб не знаходитися поруч. Нам було соромно, але що мали робити? Ми ж грали не лише за СССР, а й за Україну. Сім українців тоді в складі було. Перед тим ми виграли Спартакіаду народів СССР. Натомість Плотницький зараз нехтує можливістю зіграти за країну, яка бореться за своє виживання. Для мене це дико», – наголосив Іванов.

Нагадаємо, 27-річний український волейболіст Олег Плотницький оголосив про завершення кар’єри в національній збірній Україні.

«Я прийняв непросте, але виважене рішення. Моя історія як гравця національної збірної України добігла завершення. Для мене настав час рухатися далі – іншим шляхом, але цей шлях завжди буде пов’язаний із розвитком волейболу. Я залишаюся вірним цій грі. І, хто знає, у збірній України ми ще обов’язково побачимось – питання лише, в якому з можливих амплуа. Я завжди прагнув тільки найкращого для нашої національної команди. І далі робитиму все, що в моїх силах, аби український волейбол розвивався, міцнів та надихав. Дякую всім за підтримку. Я відчував її скрізь – у кожному місті, у кожній залі, в кожній частині земної кулі, де б ми не грали. Ви назавжди залишаєтеся моєю командою», – написав Плотницький.

Теги: Олег Плотницький волейбол

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