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    Михайлюк вперше вийшов у стартовому складі в НБА (відео)

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    Святослав Михайлюк - Михайлюк вперше вийшов у стартовому складі в НБА (відео)
    Святослав Михайлюк
    НБА

    Українці Михайлюк та Лень результативно зіграли в матчах регулярного чемпіонату

    Захисник збірної України Святослав Михайлюк вперше у кар’єрі вийшов у стартовому складі на матч НБА. Він відіграв 27 хвилин проти «Мілуоки». Його «Детройт» поступився – 103:127.

    Наш баскетболіст набрав 6 очок (0/2 двоочкових, 2/6 триочкових), зробив 1 підбирання, 3 передачі, 1 перехоплення.

    Центровий нашої збірної Олексій Лень вийшов з лави запасних у матчі своєї «Атланти» проти Брукліна – 118:130.

    За 16 хвилин він набрав 18 очок (9/13 двоочкових), зробив 7 підбирань, 3 передачі, 1 перехоплення, 1 блок-шот.

    «Детройт» наразі 10-й у Східній конференції (8 перемог у 22-х матчах), а «Атланта» на 14-й сходинці (5 перемог у 22-х поєдинках).

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    баскетбол НБА Олексій Лень Святослав Михайлюк
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