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    Миколаїв прийме матч зірок Суперліги в 2018 році

    Матч 27 січня на арені «Надія»
    Матч зірок Суперліги-2018 пройде в Миколаєві. Про це повідомляє Федерація баскетболу України. Поєдинок відбудеться 27 січня на арені «Надія», яка розрахована на 2000 глядачів. Формат заходу, програму і логотип обіцяють презентувати днями. Квитки для продажу будуть доступні вже у п'ятницю, 5 грудня. Нагадаємо, в минулому році пройшов
    • Сьогодні, 18:10
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    Матч зірок Суперліги-2017. Фото: dnepr.info
    Матч зірок Суперліги-2017. Фото: dnepr.info

    Матч 27 січня на арені «Надія»

    Матч зірок Суперліги-2018 пройде в Миколаєві. Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

    Поєдинок відбудеться 27 січня на арені «Надія», яка розрахована на 2000 глядачів.

    Формат заходу, програму і логотип обіцяють презентувати днями. Квитки для продажу будуть доступні вже у п'ятницю, 5 грудня.

    Нагадаємо, в минулому році пройшов перший Матч зірок Суперліги за останні п'ять років. Містом-господарем стало Дніпро.

    баскетбол
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