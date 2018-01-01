Миколаїв прийме матч зірок Суперліги в 2018 році
- Сьогодні, 18:10
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Матч зірок Суперліги-2017. Фото: dnepr.info
Матч 27 січня на арені «Надія»Матч зірок Суперліги-2018 пройде в Миколаєві. Про це повідомляє Федерація баскетболу України.
Поєдинок відбудеться 27 січня на арені «Надія», яка розрахована на 2000 глядачів.
Формат заходу, програму і логотип обіцяють презентувати днями. Квитки для продажу будуть доступні вже у п'ятницю, 5 грудня.
Нагадаємо, в минулому році пройшов перший Матч зірок Суперліги за останні п'ять років. Містом-господарем стало Дніпро.