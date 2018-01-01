Миколаїв прийме матч зірок Суперліги в 2018 році

Матч 27 січня на арені «Надія»

Матч зірок Суперліги-2018 пройде в Миколаєві. Про це повідомляє Федерація баскетболу України. Поєдинок відбудеться 27 січня на арені «Надія», яка розрахована на 2000 глядачів. Формат заходу, програму і логотип обіцяють презентувати днями. Квитки для продажу будуть доступні вже у п'ятницю, 5 грудня. Нагадаємо, в минулому році пройшов