«Миколаїв» продовжив контракт зі своїм центровим



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Костянтин Анікієнко

Найкращий матч у минулому сезоні Анікієнко провів проти колишньої команди - «Будівельника»

Центровий Костянтин Анікієнко (1992 р.н., зріст - 217 см, вага 111 кг) продовжить виступати у складі МБК «Миколаїв» у новому сезоні.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, бігмен підписав з «корабелами» новий контракт.

У минулому сезоні центровий виходив на майданчик у 32 іграх Суперліги, набираючи в середньому шість очок і роблячи 4,3 підбирання в середньому за 15 хвилин на майданчику.

Найкращий матч у минулому сезоні Анікієнко провів проти колишньої команди - «Будівельника», набравши в домашньому поєдинку 17 очок, зробивши шість підбирань та два блок-шоти (РЕ- 19).