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    Миколаївський «НІКО-БАСКЕТ» поступився «Цмоки-Мінську» на передсезонному турнірі

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    Фото: ФБУ - Миколаївський «НІКО-БАСКЕТ» поступився «Цмоки-Мінську» на передсезонному турнірі
    Фото: ФБУ

    Вирішальною стала перевага білорусів у третій чверті

    Миколаївський «НІКО-БАСКЕТ» програв «Цмоки-Мінську» у матчі передсезонного турніру Кубок Ректора НТУ ХПІ в Харкові – 66:80.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    На початку зустрічі представники Вищої ліги чемпіонату України на рівних боролися з другим складом чемпіонів Білорусі.

    Та вже в другій 10-хвилинці перевага суперника стала помітною. Хоча миколаївці й намагалися не дозволяти зайвого гостям з Білорусі. На велику перерву українці відставали на 6 очок.

    Вирішальною стала перевага білорусів у третій чверті. Миколаївці за її підсумками відпустили суперника на 14 очок. Дистанція виявилася нездоланною на заключну 10-хвилинку.

    Попри поразку «НІКО-БАСКЕТ» перевершив суперника за відсотком реалізації (51% проти 44%) та за підбираннями (37 проти 28).

    Найкращим в українців став Роман Гуменюк – 20 очок, 8 підбирань, 2 передачі.

    баскетбол
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