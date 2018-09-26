Миколаївський «НІКО-БАСКЕТ» поступився «Цмоки-Мінську» на передсезонному турнірі
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Вирішальною стала перевага білорусів у третій чверті
Миколаївський «НІКО-БАСКЕТ» програв «Цмоки-Мінську» у матчі передсезонного турніру Кубок Ректора НТУ ХПІ в Харкові – 66:80.
Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
На початку зустрічі представники Вищої ліги чемпіонату України на рівних боролися з другим складом чемпіонів Білорусі.
Та вже в другій 10-хвилинці перевага суперника стала помітною. Хоча миколаївці й намагалися не дозволяти зайвого гостям з Білорусі. На велику перерву українці відставали на 6 очок.
Вирішальною стала перевага білорусів у третій чверті. Миколаївці за її підсумками відпустили суперника на 14 очок. Дистанція виявилася нездоланною на заключну 10-хвилинку.
Попри поразку «НІКО-БАСКЕТ» перевершив суперника за відсотком реалізації (51% проти 44%) та за підбираннями (37 проти 28).
Найкращим в українців став Роман Гуменюк – 20 очок, 8 підбирань, 2 передачі.