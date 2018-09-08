«Мілан» бажає підписати зіркового іспанця



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Сеск Фабрегас / Фото: Sky Sports





Хавбек лондонського «Челсі» Сеск Фабрегас може продовжити кар'єру в Італії

«Мілан» планує підсилитися хавбеком «Челсі» Сеском Фабрегасом.

Як повідомляє Corriere dello Sport, «россонері» розпочнуть переговори з іспанцем вже у січні.

Контракт Фабрегаса з «Челсі» закінчується влітку 2019 року, тому у січні він вже може контактувати з іншими клубами.

За «аристократів» Сеск виступає з літа 2014 року.

З 2006-го грає за збірну Іспанії, брав участь у Чемпіонаті світу-2006.

Вийшовши на поле у матчі зі збірною України, став наймолодшим футболістом, що виходив у складі збірної Іспанії на чемпіонатах світу з футболу – 19 років і 41 день.

Таким чином, «Мілан» може підписати контракт з 31-річним хавбеком вже взимку, а в Італію він переїде влітку на правах вільного агента.

Джерело: Динамомания