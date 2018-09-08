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    «Мілан» бажає підписати зіркового іспанця

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    <span>Сеск Фабрегас / Фото: Sky Sports</span><br /><br /> - «Мілан» бажає підписати зіркового іспанця
    Сеск Фабрегас / Фото: Sky Sports

    Хавбек лондонського «Челсі» Сеск Фабрегас може продовжити кар'єру в Італії

    «Мілан» планує підсилитися хавбеком «Челсі» Сеском Фабрегасом.

    Як повідомляє Corriere dello Sport, «россонері» розпочнуть переговори з іспанцем вже у січні.

    Контракт Фабрегаса з «Челсі» закінчується влітку 2019 року, тому у січні він вже може контактувати з іншими клубами.

    За «аристократів» Сеск виступає з літа 2014 року. 

    З 2006-го грає за збірну Іспанії, брав участь у Чемпіонаті світу-2006.

    Вийшовши на поле у матчі зі збірною України, став наймолодшим футболістом, що виходив у складі збірної Іспанії на чемпіонатах світу з футболу – 19 років і 41 день.

    Таким чином, «Мілан» може підписати контракт з 31-річним хавбеком вже взимку, а в Італію він переїде влітку на правах вільного агента.

    Джерело: Динамомания

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