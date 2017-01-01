«Мілан» оштрафований на 20 мільйонів євро за порушення правил фінансового фейр-плей

Італійський клуб буде зобов'язаний виплатити повну суму в тому випадку, якщо не зможе нормалізувати фінансову ситуація в клубі

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв рішення оштрафувати італійський «Мілан» на 20 мільйонів євро за порушення правил фінансового фейр-плей (ФФП). Як повідомляє Football Italia, «Мілан» оштрафований на 20 мільйонів, причому 15 мільйонів з них - умовно. Італійський клуб буде зобов'язаний виплатити



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Італійський клуб буде зобов'язаний виплатити повну суму в тому випадку, якщо не зможе нормалізувати фінансову ситуація в клубі

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв рішення оштрафувати італійський «Мілан» на 20 мільйонів євро за порушення правил фінансового фейр-плей (ФФП).

Як повідомляє Football Italia, «Мілан» оштрафований на 20 мільйонів, причому 15 мільйонів з них - умовно. Італійський клуб буде зобов'язаний виплатити повну суму в тому випадку, якщо не зможе нормалізувати фінансову ситуація в клубі.

В УЄФА відмовили «Мілану» в добровільній угоді з питання дотримання правил ФФП, визнавши сумнівним той факт, що італійський клуб здатний виплатити кредит в розмірі 300 мільйонів євро до жовтня 2018 року.