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    «Мілан» призначив Мальдіні директором зі спортивної стратегії

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    «Мілан» призначив Мальдіні директором зі спортивної стратегії

    Мальдіні зайняв спеціально створений пост директора зі спортивної стратегії і розвитку

    Легендарний захисник Паоло Мальдіні отримав керівну посаду в «Мілані».

    Аби повернути Мальдіні до клубу, в якому зірковий італієць провів усю свою професійну кар'єру гравця, у «Мілані» спеціально створили нову посаду- директор зі спортивної стратегії та розвитку.

    Раніше повідомлялося, що Паоло може обійняти посаду віце-президента проте відсутність відповідних ліцензій змусило клуб саме на такий винахідливий крок.

    Прес-конференція, присвячена призначенню, відбудеться завтра, 6 серпня.

    Мальдіні провів у складі «Мілана» всю кар'єру з 1984 по 2009 рік. За «россонері» він відіграв більше 900 матчів, сім разів ставав чемпіоном Італії і по п'ять разів вигравав Суперкубок Італії, Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА.

    Джерело: Динамоманія

    УЄФА
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