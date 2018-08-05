«Мілан» призначив Мальдіні директором зі спортивної стратегії



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Мальдіні зайняв спеціально створений пост директора зі спортивної стратегії і розвитку

Легендарний захисник Паоло Мальдіні отримав керівну посаду в «Мілані».

Аби повернути Мальдіні до клубу, в якому зірковий італієць провів усю свою професійну кар'єру гравця, у «Мілані» спеціально створили нову посаду- директор зі спортивної стратегії та розвитку.

Раніше повідомлялося, що Паоло може обійняти посаду віце-президента проте відсутність відповідних ліцензій змусило клуб саме на такий винахідливий крок.

Прес-конференція, присвячена призначенню, відбудеться завтра, 6 серпня.

Мальдіні провів у складі «Мілана» всю кар'єру з 1984 по 2009 рік. За «россонері» він відіграв більше 900 матчів, сім разів ставав чемпіоном Італії і по п'ять разів вигравав Суперкубок Італії, Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА.

Джерело: Динамоманія