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    «Мілан» виграв дербі та став другим півфіналістом Кубку Італії

    Міланське дербі залишилося за ФК «Мілан», «Інтер» програв
    В Італії пройшло принципове міланське дербі, яке визначало учасника півфіналу Кубку країни сезону-2017/18. «Мілан» у статусі господарів поля на «Сан-Сіро» у додатковий час переміг «Інтер» з рахунком 1:0. В основний час матчу команди не змогли забити, і зустріч перейшла у додатковий час, де перемогу
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    ФК &laquo;Мілан&raquo;
    ФК «Мілан»

    Міланське дербі залишилося за ФК «Мілан», «Інтер» програв

    В Італії пройшло принципове міланське дербі, яке визначало учасника півфіналу Кубку країни сезону-2017/18.

    «Мілан» у статусі господарів поля на «Сан-Сіро» у додатковий час переміг «Інтер» з рахунком 1:0.

    В основний час матчу команди не змогли забити, і зустріч перейшла у додатковий час, де перемогу «Мілану» на 104-й хвилині приніс точний удар Патріка Кутроне.

    Кубок Італії з футболу сезону-2017/18

    Матч 1/4 фіналу

    «Мілан» – «Інтернаціонале» – 1:0 д.ч. (0:0, 0:0, 1:0)

    Гол: 1:0 – Кутроне (104)

    «Мілан»: Доннарумма, Романьолі, Родрігес, Бонуччі, Абате (Калабрія, 53), Біглія, Локателлі (Чалханоглу, 73), Бонавентура, Кессіе, Сусо, Калінич (Кутроне, 75)

    «Інтер»: Ганданович, Шкриньяр, Нагатомо, Раноккія, Жоау Канселу, Жоау Маріу (Валеро, 67), Перишич, Весіно, Кандрева (Едер, 101), Гальярдіні (Брозович, 75), Ікарді

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