«Мілан» виграв дербі та став другим півфіналістом Кубку Італії
- Сьогодні, 08:46
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Міланське дербі залишилося за ФК «Мілан», «Інтер» програв
В Італії пройшло принципове міланське дербі, яке визначало учасника півфіналу Кубку країни сезону-2017/18.
«Мілан» у статусі господарів поля на «Сан-Сіро» у додатковий час переміг «Інтер» з рахунком 1:0.
В основний час матчу команди не змогли забити, і зустріч перейшла у додатковий час, де перемогу «Мілану» на 104-й хвилині приніс точний удар Патріка Кутроне.
Кубок Італії з футболу сезону-2017/18
Матч 1/4 фіналу
«Мілан» – «Інтернаціонале» – 1:0 д.ч. (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: 1:0 – Кутроне (104)
«Мілан»: Доннарумма, Романьолі, Родрігес, Бонуччі, Абате (Калабрія, 53), Біглія, Локателлі (Чалханоглу, 73), Бонавентура, Кессіе, Сусо, Калінич (Кутроне, 75)
«Інтер»: Ганданович, Шкриньяр, Нагатомо, Раноккія, Жоау Канселу, Жоау Маріу (Валеро, 67), Перишич, Весіно, Кандрева (Едер, 101), Гальярдіні (Брозович, 75), Ікарді