«Мілан» виграв дербі та став другим півфіналістом Кубку Італії

Міланське дербі залишилося за ФК «Мілан», «Інтер» програв

В Італії пройшло принципове міланське дербі, яке визначало учасника півфіналу Кубку країни сезону-2017/18. «Мілан» у статусі господарів поля на «Сан-Сіро» у додатковий час переміг «Інтер» з рахунком 1:0. В основний час матчу команди не змогли забити, і зустріч перейшла у додатковий час, де перемогу