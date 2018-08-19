«Мілан» втратив зіркового екс-легіонера «Дніпра»



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Екс-захисник «Дніпра» Іван Стрініч. Фото з відкритих джерел

Хорватський екс-захисник дніпропетровського «Дніпра» Іван Стрініч призупинив кар'єру через проблеми з серцем

Захисник «Мілана» і збірної Хорватії Іван Стрініч вибув на кілька тижнів.

Про це повідомляє сайт Depo.Сектор з посиланням на офіційний твіттер Хорватського футбольного союзу.

У гравця виявлені проблеми з міокардом.

Зазначимо, що Стрініч перейшов в «Мілан» цього літа.

Другу половину минулого сезону він провів у «Сампдорії», відігравши 17 матчів в чемпіонаті Італії.

На чемпіонаті світу-2018 він провів шість матчів і допоміг Хорватії дійти до фіналу.