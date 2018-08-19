«Мілан» втратив зіркового екс-легіонера «Дніпра»
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Екс-захисник «Дніпра» Іван Стрініч. Фото з відкритих джерел
Хорватський екс-захисник дніпропетровського «Дніпра» Іван Стрініч призупинив кар'єру через проблеми з серцем
Захисник «Мілана» і збірної Хорватії Іван Стрініч вибув на кілька тижнів.
Про це повідомляє сайт Depo.Сектор з посиланням на офіційний твіттер Хорватського футбольного союзу.
У гравця виявлені проблеми з міокардом.
Зазначимо, що Стрініч перейшов в «Мілан» цього літа.
Другу половину минулого сезону він провів у «Сампдорії», відігравши 17 матчів в чемпіонаті Італії.
На чемпіонаті світу-2018 він провів шість матчів і допоміг Хорватії дійти до фіналу.