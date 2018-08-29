Мілевський може спробувати свої сили у чемпіонаті Угорщини
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Артем Мілевський
Повідомляється про інтерес до українсько-білоруського нападник з боку «Кішварди»
Екс-форвард «Динамо» Артем Мілевський може продовжити кар'єру у чемпіонаті Угорщини.
33-річний нападник близький до трансферу у «Кішварду».
На даний момент сторони обговорюють деталі угоди.
Останнім клубом українця було «Динамо-Брест».
«Кішварда» після шести турів йде передостанньою у турнірній таблиці чемпіонату Угорщини.
У складі угорського клубу виступають українці Темур Парцванія, Роман Карасюк, Тарас Мельник та Антон Шиндер.
Нагадаємо, вболівальники «Динамо-Брест» вимагали повернути Артема Мілевського у команду.
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Джерело: Tribuna.com