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    Мілевський може спробувати свої сили у чемпіонаті Угорщини

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    Артем Мілевський - Мілевський може спробувати свої сили у чемпіонаті Угорщини
    Артем Мілевський

    Повідомляється про інтерес до українсько-білоруського нападник з боку «Кішварди»

    Екс-форвард «Динамо» Артем Мілевський може продовжити кар'єру у чемпіонаті Угорщини.

    33-річний нападник близький до трансферу у «Кішварду».

    На даний момент сторони обговорюють деталі угоди.

    Останнім клубом українця було «Динамо-Брест».

    «Кішварда» після шести турів йде передостанньою у турнірній таблиці чемпіонату Угорщини.

    У складі угорського клубу виступають українці Темур Парцванія, Роман Карасюк, Тарас Мельник та Антон Шиндер.

    Нагадаємо, вболівальники «Динамо-Брест» вимагали повернути Артема Мілевського у команду.

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    Джерело: Tribuna.com

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