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    Мілевський планує повернутись до УПЛ

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    Артем Мілевський. Фото: Артур Малкін<span itemprop="author" itemtype="https://schema.org/Person" class="g-nowrap"></span> - Мілевський планує повернутись до УПЛ
    Артем Мілевський. Фото: Артур Малкін

    Агент аудіозного українського нападника оприлюднив цікаву інформацію стосовно майбутнього свого підопічного

    Український нападник Артем Мілевський у майбутньому може повернутися до рідних пенатів. 

    Менеджер гравця Олександр Панков зізнався в інтерв'ю ресурсу «FootballHub», що Мілевський навіть вів переговори з одним українським клубом з першої шістки, але це не «Динамо» чи «Шахтар».

    Зараз Мілевський обрав угорську «Кішварду», але згодом він бажає ще пограти в Україні.

    «Кішварда»- 11-й клуб у кар'єрі 33-річного Мілевського. Як відомо, після київського «Динамо» він захищав кольори турецького «Газіантепспора», хорватських «Хайдука» і «Спліта», румунської «Конкордії», російського «Тосно». Останнім клубом нападника був білоруський «Динамо-Брест», який  Артем покинув зі скандалом.

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