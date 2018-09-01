Мілевський планує повернутись до УПЛ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артем Мілевський. Фото: Артур Малкін

Агент аудіозного українського нападника оприлюднив цікаву інформацію стосовно майбутнього свого підопічного

Український нападник Артем Мілевський у майбутньому може повернутися до рідних пенатів.



Менеджер гравця Олександр Панков зізнався в інтерв'ю ресурсу «FootballHub», що Мілевський навіть вів переговори з одним українським клубом з першої шістки, але це не «Динамо» чи «Шахтар».



Зараз Мілевський обрав угорську «Кішварду», але згодом він бажає ще пограти в Україні.

«Кішварда»- 11-й клуб у кар'єрі 33-річного Мілевського. Як відомо, після київського «Динамо» він захищав кольори турецького «Газіантепспора», хорватських «Хайдука» і «Спліта», румунської «Конкордії», російського «Тосно». Останнім клубом нападника був білоруський «Динамо-Брест», який Артем покинув зі скандалом.