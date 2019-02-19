Міллер штовхнув Джошуа на першій дуелі поглядів (відео)
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Ентоні Джошуа і Джаррел Міллер відразу підняли градус протистояння
Twitter Matchroomboxing
Супертяжі почали розігрівати ажіотаж навколо бою за три пояси
Американець Джаррелл Міллер штовхнув чемпіона світу за трьома версіями Ентоні Джошуа з Великобританії під час першої дуелі поглядів. Британець теж не стримався.
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Бій за пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі, нагадаємо, відбудеться 1 червня.
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