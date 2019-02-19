Міллер штовхнув Джошуа на першій дуелі поглядів (відео)



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Ентоні Джошуа і Джаррел Міллер відразу підняли градус протистояння Twitter Matchroomboxing

Супертяжі почали розігрівати ажіотаж навколо бою за три пояси

Американець Джаррелл Міллер штовхнув чемпіона світу за трьома версіями Ентоні Джошуа з Великобританії під час першої дуелі поглядів. Британець теж не стримався.

Боксери під час дебютної зустрічі в Нью-Йорку відразу підняли градус протистояння.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Matchroom Boxing (@matchroomboxing) 19 Лют 2019 р. о 10:58 PST

Бій за пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі, нагадаємо, відбудеться 1 червня.

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