Дві гри за одну добу. Неймовірний день Кличка у Франції

Максим Кличко зіграв і за основну, і за молодіжну команду «Монако»

Український баскетболіст Максим Кличко у Франції зіграв відразу дві гри протягом одного дня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Спочатку Максим Кличко оформив дабл-дабл в матчі молодіжного чемпіонату Франції у програному матчі з двома овертаймами його «Монако» проти «Ле-Мана» 117:119. Кличко за 30 хвилин набрав 25 очок (11/16 двоочкові, 3/4 штрафні), зібрав 14 підбирань, зробив 3 передачі, 1 перехоплення при 4 фолах та 2 втратах.

А пізніше в цей же день Максим Кличко дебютував за основну команду «Монако». Він зіграв 4 хвилини, очок не набрав (0/1 двоочкові), зібрав 2 підбирання, а його команда виграла у «Ле-Мана» 99:85.

Нагадаємо, жіноча збірна України зіграє у другому етапі кваліфікації чемпіонату Європи 2027.

Перший етап збірна України завершила з трьома перемогами в шести матчах, зайнявши третє місце в групі.

Відповідно до регламенту, до другого етапу відбору виходили окрім двох переможців груп, також три найкращі збірні серед тих, що посіли треті місця у своїх группах. Тому доля України визначалась за підсумком матчів в інших групах.

У підсумку все склалось так, що Україна увійшла до числа цих трьох збірних, які вийшли до другого етапу.

На другому етапі до 17 кращих команд першого етапу доєднаються сім збірних з відбіркового турніру на Чемпіонату світу 2026 року – Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Іспанія та Туреччина.

Жеребкування відбудеться перед початком другого раунду. Збірні будуть розділені на шість груп по чотири команди в кожній, які знову гратимуть за круговою системою. Дві найкращі команди з кожної групи кваліфікуються на жіночий Євробаскет 2027.

Матчі другого етапу пройдуть 8-18 листопада 2026 року та 7-17 лютого 2027 року (по три матчі у кожному вікні).