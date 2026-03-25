Шульга набрав 12 очок у грі G-ліги

glavcom.ua
Український захисник Максим Шульга допоміг «Мен Селтікс» завершити регулярний чемпіонат G-ліги перемогою над «Клівленд Чардж» 130:105. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Шульга зіграв 21 хвилину, за які набрав 12 очок (2/3 двоочкові, 2/4 триочкові, 2/2 штрафні), зробив 1 підбирання, 6 передач, 1 перехоплення при 3 фолах та 1 втраті.

«Мен Селтікс» завершили регулярний чемпіонат з 17 перемогами в 34 іграх і наразі перебувають на восьмому місці, що має дозволити зіграти у плейоф.

В Євролізі мадридський «Реал» обіграв «Хапоель» Тель-Авів 92:83 і вийшов на третє місце турнірної таблиці. Олексій Лень відіграв за «Реал» 5 хвилин, очок не набрав (0/1 двоочкові), поставив 1 блок-шот при 1 втраті та 1 фолі.

В Адріатичній лізі «Задар» переміг «Спартак» 69:62. Іван Ткаченко зіграв 5 хвилин, набрав 2 очки (1/1 двоочкові, 0/1 триочкові), зібрав 1 підбір при 3 фолах.

В Латвійсько-естонській лізі «ВЕФ» Рига пробився до півфіналу плейоф, обігравши 2:1 «Вентспілс». У вирішальному третьому матчі серії ВЕФ здобув перемогу 90:71.

Ілля Сидоров в цьому матчі провів на майданчику 7 хвилини, набрав 5 очок (1/2 двоочкові, 1/2 триочкові), зібрав 1 підбір, віддав 2 передачі при 3 фолах.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Читайте також

Жіноча збірна України 3х3 минулого сезону зіграла на чотирьох етапах Жіночої серії
Збірна України з баскетболу 3х3 етапом у Відні розпочне виступи у Жіночій серії
19 березня, 13:48
Збірна України повністю контролювала перебіг поєдинку заключного туру першого раунду відбору на Чемпіонат Європи
Україна перемогла Азербайджан у заключному матчі першого раунду відбору на Євробаскет Реклама
17 березня, 19:15
«Шльонська» Іссуф Санон зазнав поразки від «Щеціна»
Санон набрав вісім очок у матчі лідерів Чемпіонату Польщі з баскетболу
17 березня, 11:42
«Капфенберг» Зотова здобув перемогу над «Обервартом»
Зотов набрав 21 очко у грі чемпіонату Австрії з баскетболу
16 березня, 11:21
Перший матч між Україною та Чорногорією завершився перемогою нашої збірної 71:65
Визначився склад жіночої збірної України з баскетболу на матч проти Чорногорії
11 березня, 12:12
Ягупова провела на майданчику 28 хвилин, набрала 16 очок
Ягупова допомогла своєму клубу пробитись до фіналу Єврокубка
5 березня, 10:54
Офіційним транслятором матчів збірної України є «Суспільне Спорт»
Іспанія – Україна: де дивитися поєдинок кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу
2 березня, 09:44
«Суспільне Спорт» транслюватиме поєдинок Україна – Іспанія
Україна – Іспанія: де дивитися гру кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу
27 лютого, 12:48
Ткаченко: Робимо акцент на тому, що після наших атак в нападі, ми мусимо швидко повертатись у захист
Баскетболіст Ткаченко прокоментував майбутні матчі збірної України з Іспанією
26 лютого, 13:56

Новини

Легендарний тенісист отримав почесний докторський ступінь іспанського університету
Легендарний тенісист отримав почесний докторський ступінь іспанського університету
«Барселона» продала ретрофутболки легенди клубу за 24 години
«Барселона» продала ретрофутболки легенди клубу за 24 години
Україна – Швеція: де та коли дивитися гру плейоф Чемпіонату світу з футболу
Україна – Швеція: де та коли дивитися гру плейоф Чемпіонату світу з футболу
Михайло Гераскевич: На Олімпіаді Владислав був би з медаллю – це факт
Михайло Гераскевич: На Олімпіаді Владислав був би з медаллю – це факт
Шульга набрав 12 очок у грі G-ліги
Шульга набрав 12 очок у грі G-ліги
Прощання з «Енфілдом»: Салах піде з «Ліверпуля» після закінчення сезону
Прощання з «Енфілдом»: Салах піде з «Ліверпуля» після закінчення сезону

Новини

Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Сьогодні, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Сьогодні, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Вчора, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Вчора, 05:59

