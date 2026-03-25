Шульга набрав 12 очок у грі G-ліги

Український захисник Максим Шульга допоміг «Мен Селтікс» завершити регулярний чемпіонат G-ліги перемогою над «Клівленд Чардж» 130:105. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Шульга зіграв 21 хвилину, за які набрав 12 очок (2/3 двоочкові, 2/4 триочкові, 2/2 штрафні), зробив 1 підбирання, 6 передач, 1 перехоплення при 3 фолах та 1 втраті.

«Мен Селтікс» завершили регулярний чемпіонат з 17 перемогами в 34 іграх і наразі перебувають на восьмому місці, що має дозволити зіграти у плейоф.

В Євролізі мадридський «Реал» обіграв «Хапоель» Тель-Авів 92:83 і вийшов на третє місце турнірної таблиці. Олексій Лень відіграв за «Реал» 5 хвилин, очок не набрав (0/1 двоочкові), поставив 1 блок-шот при 1 втраті та 1 фолі.

В Адріатичній лізі «Задар» переміг «Спартак» 69:62. Іван Ткаченко зіграв 5 хвилин, набрав 2 очки (1/1 двоочкові, 0/1 триочкові), зібрав 1 підбір при 3 фолах.

В Латвійсько-естонській лізі «ВЕФ» Рига пробився до півфіналу плейоф, обігравши 2:1 «Вентспілс». У вирішальному третьому матчі серії ВЕФ здобув перемогу 90:71.

Ілля Сидоров в цьому матчі провів на майданчику 7 хвилини, набрав 5 очок (1/2 двоочкові, 1/2 триочкові), зібрав 1 підбір, віддав 2 передачі при 3 фолах.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)