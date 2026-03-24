Оселя гравця збірної України з баскетболу 3х3 постраждала внаслідок атаки на Дніпро

Максим Закурдаєв і його дружина перебували прямо в квартирі

Внаслідок денної атаки російських безпілотників на Дніпро суттєвих пошкоджень зазнала квартира захисника баскетбольного клубу «Дніпро» та гравця збірної України з баскетболу 3х3 Максима Закурдаєва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Дніпро.

Момент вибуху

Один із дронів поцілив у 14-поверховий житловий будинок, де мешкає спортсмен із родиною. Загалом у місті через цей удар постраждали 13 людей, серед яких троє дітей, а пошкодження зафіксовано у восьми багатоквартирних будинках та двох дитячих садках.

Максим Закурдаєв розповів, що під час вибуху, який стався близько 10:00 ранку, він перебував удома разом із дружиною та двома котами – подружжя якраз збиралося на роботу. За словами баскетболіста, спочатку почало вилітати скло від ударної хвилі, а потім пролунав сам вибух. Максим зреагував миттєво: він закрив собою дружину, щоб захистити її від уламків, після чого родина сховалася у ванній кімнаті. Спортсмен зазначив, що отримав лише незначні подряпини від розбитого скла, тоді як дружина та домашні улюбленці не постраждали.

Стан оселі та подальші плани

Квартира гравця зазнала важких пошкоджень: повністю знищені балкони, вибиті вікна в усіх кімнатах, потрощено меблі та особисті речі. Попри те, що стіни оселі вціліли, обсяг руйнувань усередині значний. Наразі баскетболіст планує тимчасово закрити побиті вікна плівкою, проте жити в помешканні зараз неможливо. На час проведення ремонту Максим із дружиною переїжджають до друзів. Клуб «Дніпро» та вболівальники вже висловили підтримку капітану команди у цей важкий момент.

