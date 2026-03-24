Оселя гравця збірної України з баскетболу 3х3 постраждала внаслідок атаки на Дніпро

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Закурдаєв цього тижня має провести поєдинки в Суперлізі за «Дніпро»
фото: Суспільне Дніпро

Максим Закурдаєв і його дружина перебували прямо в квартирі

Внаслідок денної атаки російських безпілотників на Дніпро суттєвих пошкоджень зазнала квартира захисника баскетбольного клубу «Дніпро» та гравця збірної України з баскетболу 3х3 Максима Закурдаєва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Дніпро. 

Момент вибуху

Один із дронів поцілив у 14-поверховий житловий будинок, де мешкає спортсмен із родиною. Загалом у місті через цей удар постраждали 13 людей, серед яких троє дітей, а пошкодження зафіксовано у восьми багатоквартирних будинках та двох дитячих садках.

Максим Закурдаєв розповів, що під час вибуху, який стався близько 10:00 ранку, він перебував удома разом із дружиною та двома котами – подружжя якраз збиралося на роботу. За словами баскетболіста, спочатку почало вилітати скло від ударної хвилі, а потім пролунав сам вибух. Максим зреагував миттєво: він закрив собою дружину, щоб захистити її від уламків, після чого родина сховалася у ванній кімнаті. Спортсмен зазначив, що отримав лише незначні подряпини від розбитого скла, тоді як дружина та домашні улюбленці не постраждали.

Стан оселі та подальші плани

Квартира гравця зазнала важких пошкоджень: повністю знищені балкони, вибиті вікна в усіх кімнатах, потрощено меблі та особисті речі. Попри те, що стіни оселі вціліли, обсяг руйнувань усередині значний. Наразі баскетболіст планує тимчасово закрити побиті вікна плівкою, проте жити в помешканні зараз неможливо. На час проведення ремонту Максим із дружиною переїжджають до друзів. Клуб «Дніпро» та вболівальники вже висловили підтримку капітану команди у цей важкий момент.

Нагадаємо, що цього року Федерація легкої атлетики України перенесла змагання через обстріл Києва. Виконавчий комітет ухвалив рішення про перенесення командного чемпіонату України серед юнаків та юніорів. Причиною такого кроку стали наслідки чергового масованого обстрілу Києва. Ворожа атака спричинила серйозні пошкодження інфраструктури, що призвело до системних проблем з енергозабезпеченням, а також перебоїв у тепло- та водопостачанні міста.

Теги: вибух Дніпро баскетбол Максим Закурдаєв

