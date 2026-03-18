Діке увійшла до символічної збірної конференції в заокеанській NCAA

У цьому сезоні Діке (праворуч) провела 22 гри з двозначною кількістю очок
фото: msueagles.com

Українська баскетболістка Катерина Діке увійшла до символічної збірної конференції Ohio Valley за підсумком сезону NCAA. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Діке в середньому набирала 14.5 очка та робила 7.1 підбирання за гру, посівши за цими показниками шосте та п'яте місця відповідно в конференції

Діке оформила сім дабл-даблів у сезоні. 7 грудня 2025 року українка набрала 35 очок, що стало її особистим рекордом. У цьому сезоні Діке провела 22 гри з двозначною кількістю очок, чотири з яких – понад 20 очок.

Команда українки Морхед Стейт зайняла четверте місце в регулярному чемпіонаті конференції і вилетіла на стадії 1/4 фіналу плейоф. «Морхед Стейт» не потрапила до «Березневого шаленства» NCAA, але отримала запрошення у WNIT, де в першому раунді в ніч на 21 березня 2026 року зіграє проти «Редфорда».

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Скелетоніст Лавренюк: Система відбору на Олімпіаду є несправедливою
«Шахтар» – «Лех»: де дивитися вирішальну гру 1/8 фіналу Ліги конференцій
Лунін прокоментував перший за два місяці матч за «Реал»
Усик назвав суперника, з яким хоче провести прощальний бій
Ліга чемпіонів 18 березня 2026: прогнози і анонси матчів 1/8 фіналу
Клуб Серії А за 29 турів випустив на поле одного італійця на одну хвилину
