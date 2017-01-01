Мирон Маркевич: «Шахтарю» під силу пройти «Рому»
- Сьогодні, 10:56
-
Розсилка
Мирон Маркевич
Маркевич прокоментував шанси «Шахтаря» на вихід в наступну стадію Ліги Чемпіонів
Екс-тренер «Металіста», «Дніпра» і збірної України Мирон Маркевич оцінив шанси «Шахтаря» в матчах з «Ромою» в 1/18 фіналу Ліги чемпіонів.
Досвідчений наставник вірить в українську команду в протистоянні з італійцями.
«Гірникам» під силу подолати італійський бар'єр, а далі все буде залежати від жеребкування. Якщо в чвертьфіналі «Шахтар» потрапить на «Барселону», «Реал» чи ПСЖ, то шанси будуть мізерними. З іншими суперниками можна нарівні грати і перемагати», - сказав Маркевич.
Джерело: Плюс Спорт