Мирон Маркевич: «Шахтарю» під силу пройти «Рому»

Маркевич прокоментував шанси «Шахтаря» на вихід в наступну стадію Ліги Чемпіонів

Екс-тренер «Металіста», «Дніпра» і збірної України Мирон Маркевич оцінив шанси «Шахтаря» в матчах з «Ромою» в 1/18 фіналу Ліги чемпіонів. Досвідчений наставник вірить в українську команду в протистоянні з італійцями. «Гірникам» під силу подолати італійський бар'єр, а далі все буде