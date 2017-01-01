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    Мирон Маркевич: «Шахтарю» під силу пройти «Рому»

    Маркевич прокоментував шанси «Шахтаря» на вихід в наступну стадію Ліги Чемпіонів
    Екс-тренер «Металіста», «Дніпра» і збірної України Мирон Маркевич оцінив шанси «Шахтаря» в матчах з «Ромою» в 1/18 фіналу Ліги чемпіонів. Досвідчений наставник вірить в українську команду в протистоянні з італійцями. «Гірникам» під силу подолати італійський бар'єр, а далі все буде
    • Сьогодні, 10:56
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    Мирон Маркевич
    Мирон Маркевич

    Маркевич прокоментував шанси «Шахтаря» на вихід в наступну стадію Ліги Чемпіонів

    Екс-тренер «Металіста», «Дніпра» і збірної України Мирон Маркевич оцінив шанси «Шахтаря» в матчах з «Ромою» в 1/18 фіналу Ліги чемпіонів.

    Досвідчений наставник вірить в українську команду в протистоянні з італійцями.

    «Гірникам» під силу подолати італійський бар'єр, а далі все буде залежати від жеребкування. Якщо в чвертьфіналі «Шахтар» потрапить на «Барселону», «Реал» чи ПСЖ, то шанси будуть мізерними. З іншими суперниками можна нарівні грати і перемагати», - сказав Маркевич.

    Джерело: Плюс Спорт

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