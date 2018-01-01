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    Мирон Маркевич відмовився очолити «Карпати»

    Зараз у «Карпат» дуже складний період
    Український фахівець Мирон Маркевич восени відмовився від посади головного тренера «Карпат». Восени 2017-го року Мирон Богданович кілька разів отримував пропозицію очолити «зелено-білих», інформує Спортивка. Проте 66-річний тренер відповів відмовою. Також повідомляється, що до літа командою керуватимуть Олег Смалійчук та
    • Сьогодні, 12:09
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    Мирон Маркевич. Фото: 112
    Мирон Маркевич. Фото: 112

    Зараз у «Карпат» дуже складний період

    Український фахівець Мирон Маркевич восени відмовився від посади головного тренера «Карпат».

    Восени 2017-го року Мирон Богданович кілька разів отримував пропозицію очолити «зелено-білих», інформує Спортивка. Проте 66-річний тренер відповів відмовою.

    Також повідомляється, що до літа командою керуватимуть Олег Смалійчук та Даріо Друді.

    Нагадаємо, що зараз у «Карпат» дуже складний період. Команда отримує покарання за борги перед колишніми футболістами і знаходиться на дні турнірної таблиці української Прем'єр-ліги.

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