Мирон Маркевич відмовився очолити «Карпати»

Зараз у «Карпат» дуже складний період

Український фахівець Мирон Маркевич восени відмовився від посади головного тренера «Карпат». Восени 2017-го року Мирон Богданович кілька разів отримував пропозицію очолити «зелено-білих», інформує Спортивка. Проте 66-річний тренер відповів відмовою. Також повідомляється, що до літа командою керуватимуть Олег Смалійчук та