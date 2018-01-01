Мирон Маркевич відмовився очолити «Карпати»
- Сьогодні, 12:09
-
Розсилка
Мирон Маркевич. Фото: 112
Зараз у «Карпат» дуже складний період
Український фахівець Мирон Маркевич восени відмовився від посади головного тренера «Карпат».
Восени 2017-го року Мирон Богданович кілька разів отримував пропозицію очолити «зелено-білих», інформує Спортивка. Проте 66-річний тренер відповів відмовою.
Також повідомляється, що до літа командою керуватимуть Олег Смалійчук та Даріо Друді.
Нагадаємо, що зараз у «Карпат» дуже складний період. Команда отримує покарання за борги перед колишніми футболістами і знаходиться на дні турнірної таблиці української Прем'єр-ліги.